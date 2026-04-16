Amikor elnémultak az utcák – ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja

Vannak napok, amikor a csend többet mond minden szónál, ma mégis beszélni kell róla. Április 16-án nemcsak történelemről kell megemlékezni, hanem életekről, amelyek egyik napról a másikra foszlottak semmivé a II. világháborús Holokauszt idején. Családok szakadtak szét, otthonok ürültek ki, és egy egész közösség sorsa pecsételődött meg. Budapest utcái ma is felidézik a történelem egyik legsötétebb időszakát, amikor milliók haltak meg egy hamis ideológia miatt.

Zsidó nők és gyerekek a Holokauszt idején: végállomás a koncentrációs tábor

A Holokauszt, amelyre emlékezni kell

A Holokauszt Magyarországon, különösen Budapesten, a 20. század egyik legsötétebb fejezete volt. Bár a zsidóellenes törvények már a 1930-as évek végétől jelen voltak, a tömeges pusztítás 1944-ben gyorsult fel, amikor a Magyarország német megszállása után megkezdődött a zsidóság elkülönítése és deportálása. Néhány hónap alatt vidékről több, mint négyszázezer zsidót deportáltak, többségüket az Auschwitz-Birkenau haláltáborba. Közülük nagyon kevesen tértek vissza. A túlélők közül sokan meséltek az átélt borzalmakról, az ezekből a történetekből született könyvek és filmek őrzik a lehetetlennek tűnő, mégis igaz történelmi tényeket.

Az emberek többsége, beleértve a fiatalokat is, legjobban a személyes történetek által tud kapcsolódni a múlthoz. Az idő előre haladtával, a túlélők hiányában felértékelődnek a fennmaradt visszaemlékezések, ezek nyújtanak betekintést olyan emberi tapasztalatokba, amelyet remélhetőleg soha nem kell átélnünk.

– írta a Holokauszt Emlékközpont a Metropolnak.

Az Auschwitz-Birkenau koncentrációs tábor bejárata

Budapesten 1944 végén hozták létre a gettót a mai VII. kerület területén, a Dohány utcai zsinagóga környékén. Mintegy 70 ezer zsidót zsúfoltak össze embertelen körülmények közé, ahol mindennapos volt az éhezés, a hideg. A zsidók a gettóban betegségek közepette éltek, miközben a Nyilaskeresztes Párt fegyveresei rettegésben tartották őket. Sokukat a Duna-partra hurcolták, hogy kivégezzék őket. A gyilkosságok emlékét ma is őrzi a Duna-part. A gettó egy hónapig állt fenn, az ott körbezárt zsidók többsége megmenekült.