Azt hitte a fitneszmodell az ananásztól fáj a hasa, majdnem belehalt

Egy fitneszmodell először azt hitte, hogy egy egyszerű étel, egy reggelire elfogyasztott ananász áll a hirtelen jelentkező, elviselhetetlen gyomorfájdalmai mögött, ám később kiderült, az élete perceken múlhatott.

Az orvosok bálcsavarodással diagnosztizálták a fitneszmodellt Fotó: pixabay

A fitneszmodell elviselhetetlen fájdalmat élt át

Lee Freeman, 46 éves személyi edző és fitnesztanácsadó elmondása szerint a fotózás előtti órákban hirtelen kínzó hasi fájdalom tört rá, amely szinte azonnal földre kényszerítette. Azt hitte, hogy az étrendjébe frissen visszakerült ananász okozza a problémát, ezért eleinte nem is sejtette, milyen súlyos a helyzet.

Állapota azonban percek alatt romlott, annyira erős fájdalmai voltak, hogy magzatpózban feküdt a padlón, miközben a vészhelyzet egyre fokozódott. Menyasszonya riasztotta a segélyhívót, akik azonnali kórházi ellátást javasoltak.

A sürgősségin már tovább erősödtek a tünetek, és a vizsgálatok végül súlyos diagnózist tártak fel, bélcsavarodás történt nála. Azonnali műtétre volt szükség, amely során a gyulladás és a károsodás miatt 15–18 centiméteres bélszakaszt kellett eltávolítani.

Az orvosok szerint Lee állapota életveszélyes állapotban volt, és órákra lehetett a haláltól, azonban úgy véli, hogy kiváló fizikai állapota és egészséges életmódja segítette át a kritikus helyzeten. Később azt is elmondták neki, hogy egyszerűen ritka, balszerencsés esetről volt szó.

A beavatkozás után maradt műtéti heg érzelmileg is megviselte, hiszen korábban a hasizmai voltak a védjegyei. Most azonban azt reméli, hogy a történteket arra használhatja, hogy másokat is ösztönözzön az egészségük komolyabb figyelésére.

A hegem elég csúnya, ami fitneszmodellként szívszorító. A testem volt a névjegykártyám, de most megpróbálom arra használni, hogy másokat erősítsek vele – megmutatom az embereknek a heget, hogy lássák, ez rendben van, és ez a túlélés jele.

- mondta Lee Freeman a People cikkében.