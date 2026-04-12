RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Négy év után derült ki a borzalmas igazság: Megtalálták az erdőben az eltűnt 21 éves lány maradványait

Négy évnyi bizonytalanság és reménykedés után végül egy elszigetelt erdős területen találták meg a 21 éves lány maradványait. Az édesanyja utolsó beszélgetésük emlékeivel viaskodik: a lány gyógyulni akart, de előtte még találkoznia kellett valakivel. Ez volt az utolsó alkalom, hogy élve látták.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 05:30
emberi maradvány gyilkosság eltűnt

A Pierce megyei seriff hivatal megerősítette: a januárban talált emberi csontok a 2022-ben eltűnt Aidan Spearhez tartoznak. A maradványokat egy elszigetelt, de a nyilvánosság számára látogatható erdős területen találták meg a Joint Base Lewis-McChord bázis közelében.

Az erdőben talált emberi csontok azonosítása után végleg bebizonyosodott, hogy a fiatal Aidan Spear tragikus körülmények között vesztette életét Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Szomorúan jelentjük be, hogy a 2026 januárjában talált emberi maradványokat azonosítottuk. Az elhunyt Aidan Spear, akit 2022-ben jelentettek eltűntként

– áll a rendőrség közleményében.

A hatóságok részvétüket fejezték ki a családnak, de hangsúlyozták: a munka dandárja most kezdődik. A holttest megtalálása ugyanis új nyomokat és lehetőségeket nyitott meg a nyomozásban, amit most már a hadsereg bűnügyi nyomozóival közösen folytatnak.

Az utolsó, baljós mondatok

Aidan édesanyja, Jessica Brown megtörten nyilatkozott a tragédiáról. Felidézte lánya küzdelmét a függőséggel és a mentális betegségekkel. Elmondása szerint látta, ahogy szerette kicsúszik a kezei közül, és tehetetlennek érezte magát.

A legfájdalmasabb emlék azonban 2022 januárjához köthető. Aidan ekkor közölte az anyjával, hogy készen áll a változásra, és segítséget fog kérni, de volt egy feltétele.

Azt mondta, készen áll a segítségre, de előtte még el kell köszönnie valakitől. Ez volt az utolsó alkalom, hogy láttam vagy beszéltem vele

– emlékezett vissza az anya a szívszorító pillanatra.

Aidan februárban már nem ment el a megbeszélt találkozóra az édesanyjával, azóta senki nem tudott róla semmit – írja a People.

Rejtélyes emberi csontok a fák között

Bár a maradványok megtalálása már önmagában is gyanús körülményekre utal, a rendőrség egyelőre óvatosan fogalmaz. Még nem nyilvánították hivatalosan emberölésnek az ügyet, további vizsgálatokra van szükség a halál pontos okának megállapításához.

A kérdés továbbra is nyitott: ki volt az a személy, akitől Aidannak még el kellett köszönnie, mielőtt új életet kezdett volna?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
