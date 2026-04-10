Szép fogás: kiskorúaknak is tolta a drogot a magyar a díler – a rendőrség gyanúja szerint

A Karcagi Rendőrkapitányság egyenruhásai április 7-én csaptak le a dílerekre Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Kunhegyesen és Kunmadarason.

Kiskorúaknak is árulták a kábító hatású anyagot a magyar dílerek – a gyanú szerint

Egy 36 éves kunhegyesi férfi 2025. júniustól árulta felnőtteknek és kiskorúaknak a kábító hatású anyagot 1000-2000 Ft/pakk áron – a gyanú szerint. Az egyenruhások a DELTA Program kereteiben belül a díler lakcímén fehér, por állagú anyagot foglaltak le.

Ezzel párhuzamosan a kunmadarasi rendőrök egy 34 éves kábítószer-terjesztőre is lecsaptak, akinél kis mennyiségben drogot találtak. Őt is azzal gyanúsítják, hogy 2025 júniusától nemcsak felnőtt-, hanem kiskorúaknak is árult füst, illetve kristály nevű szert 1000-5000 Ft/pakk áron.

Mindkét díleren drogtesztet végeztek el, ami végül pozitív eredményt mutatott. A két férfit kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, végül őrizetbe vették őket és a bíróság mindkettejüket letartóztatta.

A nyomozás jelenleg is folyamatban, az üggyel kapcsolatban további kihallgatások várhatók – számolt be róla a Police.hu.

