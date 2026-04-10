RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Szép fogás: kiskorúaknak is tolta a drogot a magyar a díler – a rendőrség gyanúja szerint

A rendőrök két településen is razziát tartottak. Kattant a bilincs a dílerek csuklóján.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 14:15
díler magyar díler rendőrség drog

A Karcagi Rendőrkapitányság egyenruhásai április 7-én csaptak le a dílerekre Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Kunhegyesen és Kunmadarason.

Újabb sikeres rajtaütés a dílereken (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Kiskorúaknak is árulták a kábító hatású anyagot a magyar dílerek – a gyanú szerint

Egy 36 éves kunhegyesi férfi 2025. júniustól árulta felnőtteknek és kiskorúaknak a kábító hatású anyagot 1000-2000 Ft/pakk áron – a gyanú szerint. Az egyenruhások a DELTA Program kereteiben belül a díler lakcímén fehér, por állagú anyagot foglaltak le.

Ezzel párhuzamosan a kunmadarasi rendőrök egy 34 éves kábítószer-terjesztőre is lecsaptak, akinél kis mennyiségben drogot találtak. Őt is azzal gyanúsítják, hogy 2025 júniusától nemcsak felnőtt-, hanem kiskorúaknak is árult füst, illetve kristály nevű szert 1000-5000 Ft/pakk áron. 

Mindkét díleren drogtesztet végeztek el, ami végül pozitív eredményt mutatott. A két férfit kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, végül őrizetbe vették őket és a bíróság mindkettejüket letartóztatta.

A nyomozás jelenleg is folyamatban, az üggyel kapcsolatban további kihallgatások várhatók – számolt be róla a Police.hu.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu