Szép fogás: kiskorúaknak is tolta a drogot a magyar a díler – a rendőrség gyanúja szerint
A rendőrök két településen is razziát tartottak. Kattant a bilincs a dílerek csuklóján.
A Karcagi Rendőrkapitányság egyenruhásai április 7-én csaptak le a dílerekre Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Kunhegyesen és Kunmadarason.
Kiskorúaknak is árulták a kábító hatású anyagot a magyar dílerek – a gyanú szerint
Egy 36 éves kunhegyesi férfi 2025. júniustól árulta felnőtteknek és kiskorúaknak a kábító hatású anyagot 1000-2000 Ft/pakk áron – a gyanú szerint. Az egyenruhások a DELTA Program kereteiben belül a díler lakcímén fehér, por állagú anyagot foglaltak le.
Ezzel párhuzamosan a kunmadarasi rendőrök egy 34 éves kábítószer-terjesztőre is lecsaptak, akinél kis mennyiségben drogot találtak. Őt is azzal gyanúsítják, hogy 2025 júniusától nemcsak felnőtt-, hanem kiskorúaknak is árult füst, illetve kristály nevű szert 1000-5000 Ft/pakk áron.
Mindkét díleren drogtesztet végeztek el, ami végül pozitív eredményt mutatott. A két férfit kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, végül őrizetbe vették őket és a bíróság mindkettejüket letartóztatta.
A nyomozás jelenleg is folyamatban, az üggyel kapcsolatban további kihallgatások várhatók – számolt be róla a Police.hu.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
