A technológia győzelme és a magyar sport egyik gyásznapja a mai
Szupergyors repülők, világrekord az űrben és ritmusra lüktető Budapest: április 9-e a technológiai diadalok és a zene napja is egyben! Miközben ma 57 éve szállt fel először a brit Concorde, és 46 éve ezen a napon kezdődött a Szovjetunió történelmi űrutazása.
Április 9-e különös és egyben szomorú nap is nekünk magyaroknak. Amellett, hogy ez a dátum a legendás Concorde utasszállítók első hivatalos repülése, illetve a szovjet Szaljut-6 űrállomáson a Szojuz-35 legénységének nagy napja is, számunkra egy tragikus autóbaleset miatt emlékezetes, miután 56 évvel ezelőtt, 31 éves korában ezen a napon hunyt el Kozma István, kétszeres olimpiai bajnok birkózó, aki az Alkotmány utca és a Honvéd utca kereszteződésében ütközött egy autóbusszal.
Áttörték a hang és az álmok határát is: 57 éve kapott szárnyra a Concorde
1969. április 9-én a Concorde brit prototípusa először emelkedett a magasba a Filton-i kifutópályáról. A kecses, deltaszárnyú madár látványa örökre megváltoztatta a polgári repülésről alkotott elképzeléseinket, hiszen a hangsebesség kétszeresével száguldott. Brian Trubshaw kapitány irányításával a Concorde bebizonyította, hogy a luxus és az extrém gyorsaság igenis megfér egymás mellett a felhők felett. Bár a szuperszonikus utasszállító korszaka azóta lezárult, a Concorde ma is a mérnöki zsenialitás és az elegancia megkérdőjelezhetetlen szimbóluma.
Egy óriás tragédiája: a nap, amikor a magyar birkózás szíve megszakadt
56 évvel ezelőtt, 1970. április 9-én döbbenetes gyászhír rázta meg a magyar sportvilágot: autóbalesetben életét vesztette a kétszeres olimpiai bajnok Kozma István. A „Pici” becenévre hallgató, több mint kétméteres és 140 kilós óriás nemcsak testi erejével, hanem hihetetlen technikai tudásával és sportszerűségével is kiemelkedett a mezőnyből. Halála pillanatában a világ legjobb nehézsúlyú birkózójaként tartották számon, akit szinte lehetetlen volt két vállra fektetni. Tragikusan rövid élete során három világbajnoki címet is szerzett, és generációk számára vált példaképpé.
Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál 2026
A Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál április 9. és 11. között várja a közönséget a Kristály Színtéren. A program középpontjában kortárs irodalmi beszélgetések, felolvasások és zenés irodalmi estek állnak. Kiemelt eseményként Krasznahorkai László és Tarr Béla közös alkotói világát idézik meg Víg Mihály és Máté Gábor közreműködésével, míg Bereményi Géza történetei és dalai több generáció előadásában hangzanak el Cseh András, Járai Márk és Másik János tolmácsolásában. A fesztivált Simon Márton vers- és slamműsora és hiphop-buli zárja. A programok többsége ingyenesen látogatható.
184 nap a csillagok között: A Szovjetunió történelmi űrrekordja
1980. április 9-én indult útjára a Szojuz–35, amely a Szaljut–6 űrállomásra szállította Leonyid Popovot és Valerij Rjumint. A páros nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint az emberi állóképesség határainak feszegetését a súlytalanság állapotában. Elképesztő teljesítményük végül világraszóló sikert hozott:
184 napot töltöttek a világűrben, ami akkor abszolút rekordnak számított. Ez a fél évig tartó misszió alapozta meg a későbbi, még hosszabb távú űrutazások orvosi és technikai hátterét.
A Szaljut–6 fedélzetén végzett kísérleteikkel örökre beírták magukat az asztronautika történelmébe.
Budapest Ritmo 2026
Április 9. és 11. között 11. alkalommal rendezik meg a Budapest Ritmót, Közép-Európa egyik legizgalmasabb világzenei találkozóját. A fesztivál egy ingyenes nyitónappal indul, majd nemzetközi és hazai fellépők sora lép színpadra. Koncertet ad a szerb Naked a Lakatos Mónika nevével fémjelzett FolkTrióval, a hazai Hakumba, a francia Ko Shin Moon, továbbá a szlovén Bakalina Velika, a dél-koreai dal:um és a kubai Grupo Compay Segundo kínál markáns zenei élményt. A Magyar Zene Házában zajló programsorozatot DJ-szettek egészítik ki, emellett kétnapos szakmai nap is kapcsolódik a fesztiválhoz.
Négy helyszínen várja ma a véradókat a Vöröskereszt
- 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
- 8:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204 Budapest, Köves út 1.)
- 12.00–19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 14:00-17:00 óra között a Váci 169 Irodaházban (1138 Budapest, Váci út 169.)
Borongós idő várható mérséklődő széllel
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint ma változó felhőzet mellett keleten lehet tartósabban borongós az ég. Ott elszórtan zápor is kialakulhat. A hőmérséklet széles tartományban, 9 és 15 fok között ingadozik. A szél ugyanakkor ma mérséklődik.
