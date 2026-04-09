A technológia győzelme és a magyar sport egyik gyásznapja a mai

Április 9-e különös és egyben szomorú nap is nekünk magyaroknak. Amellett, hogy ez a dátum a legendás Concorde utasszállítók első hivatalos repülése, illetve a szovjet Szaljut-6 űrállomáson a Szojuz-35 legénységének nagy napja is, számunkra egy tragikus autóbaleset miatt emlékezetes, miután 56 évvel ezelőtt, 31 éves korában ezen a napon hunyt el Kozma István, kétszeres olimpiai bajnok birkózó, aki az Alkotmány utca és a Honvéd utca kereszteződésében ütközött egy autóbusszal.

A Concorde volt az első szuperszonikus utasszállító repülőgép. A madarakat az Air France és a British Airways üzemeltette. Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Áttörték a hang és az álmok határát is: 57 éve kapott szárnyra a Concorde

1969. április 9-én a Concorde brit prototípusa először emelkedett a magasba a Filton-i kifutópályáról. A kecses, deltaszárnyú madár látványa örökre megváltoztatta a polgári repülésről alkotott elképzeléseinket, hiszen a hangsebesség kétszeresével száguldott. Brian Trubshaw kapitány irányításával a Concorde bebizonyította, hogy a luxus és az extrém gyorsaság igenis megfér egymás mellett a felhők felett. Bár a szuperszonikus utasszállító korszaka azóta lezárult, a Concorde ma is a mérnöki zsenialitás és az elegancia megkérdőjelezhetetlen szimbóluma.

Egy óriás tragédiája: a nap, amikor a magyar birkózás szíve megszakadt

56 évvel ezelőtt, 1970. április 9-én döbbenetes gyászhír rázta meg a magyar sportvilágot: autóbalesetben életét vesztette a kétszeres olimpiai bajnok Kozma István. A „Pici” becenévre hallgató, több mint kétméteres és 140 kilós óriás nemcsak testi erejével, hanem hihetetlen technikai tudásával és sportszerűségével is kiemelkedett a mezőnyből. Halála pillanatában a világ legjobb nehézsúlyú birkózójaként tartották számon, akit szinte lehetetlen volt két vállra fektetni. Tragikusan rövid élete során három világbajnoki címet is szerzett, és generációk számára vált példaképpé.

Kozma István, kétszeres olimpiai bajnok birkózó (1939-1970) Fotó: Nemzeti sport / AFP

Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál 2026

A Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál április 9. és 11. között várja a közönséget a Kristály Színtéren. A program középpontjában kortárs irodalmi beszélgetések, felolvasások és zenés irodalmi estek állnak. Kiemelt eseményként Krasznahorkai László és Tarr Béla közös alkotói világát idézik meg Víg Mihály és Máté Gábor közreműködésével, míg Bereményi Géza történetei és dalai több generáció előadásában hangzanak el Cseh András, Járai Márk és Másik János tolmácsolásában. A fesztivált Simon Márton vers- és slamműsora és hiphop-buli zárja. A programok többsége ingyenesen látogatható.