"A túlfűtött új barátnőm naponta négyszer akar szexet – olyan, mintha túsz lennék”

Egy kétségbeesett férfi kért segítséget az interneten a szakértőktől. Az a baja, hogy új barátnője nagyon gyorsan halad a kapcsolatukban, ami számára kellemetlen.

"Csak februárban ismertem meg az új barátnőmet, de már hozzám is költözött – és jelzáloghitelekről, házasságról és nászútról beszél. Tetszik, de túl gyorsan halad. A szexuális életünk energikus és forró. Naponta háromszor-négyszer is rám ugrik szexelni, de rettegek, hogy szándékosan próbál teherbe esni. Nemrég babaneveket említett, én pedig megkértem, hogy lassítson. Azonnal leharapta a fejem. Azt mondta, ha nem veszem komolyan a dolgot, akkor majd keres valakit, aki megteszi.

Elmagyaráztam, hogy szeretem, de aggódom, hogy nem szánunk elég időt egymásra. Ezzel kirohant az ajtón, nekem pedig könyörögnöm kellett, hogy jöjjön vissza. Néha úgy érzem, mintha túszul ejtettek volna, főleg, amikor egész nap hívogat és üzenetet ír".

A szakértő szerint a nő manipulatív és követelőző, ezért a segítséget kérő férfinak óvatosnak kell lennie, hogyan is tovább. Mindenképpen ki kell állnia önmagáért, határokat kell szabni és megmondani a nőnek, hogy ha nem változtat a viselkedésén, akkor nincs jövője a kapcsolatnak.

"Őrizd meg a józan eszedet, és bízz az ösztöneidben. Mindig ragaszkodj az óvszerhasználathoz minden szex alkalmával. És ha komolyan hiszed, hogy csak egy kis bajkeverő, akkor tűnj el onnan."