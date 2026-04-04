Élve találták meg a 30 éve eltűnt tinilányt

Megtalálták azt a 30 éve eltűnt tinilányt, aki Arizona államból tűnt el 13 évesen. Mindenki döbbenten áll az események előtt, ugyanis a most 44 éves hölgyet élve és biztonságban találták meg.

Christina Maria Plante, aki most 44 éves, utoljára 1994 május 5-én adott magáról életjelet, amikor elhagyta Paysonban, Arizonában található otthonát, hogy meglátogassa saját lovát, állítja a Gila megyei seriff hivatal. 1994-ben a hatóságok "veszélyeztetett és rejtélyes körülményekkel övezett" eltűnésnek nevezték a lány ügyét.

Egy április 1-jén, szerdán közzétett frissítés alapján a Gila megyei seriff hivatal bejelentette Plante ügyének "sikeres megoldását", hozzátéve, hogy a nő 32 év után életben van.

Miután nyomtalanul eltűnt szülővárosából, a hatóságok és önkéntesek is közösen keresték a lányt. A keresési erőfeszítések és a kihallgatások ellenére azonban nem történt előrelépés az ügyben, és nem akadtak a lány nyomára. Plante felkerült a nemzeti eltűnt gyermekek listájának adatbázisába, de az ügye hamar döglött aktává vált.

Miután megalapították a Gila megyei seriff hivatal kihűlt aktákra szakosodott osztályát, a nyomozók hamar áttörést értek el, miután azóta sokat fejlődtek a nyomozás eszközei és technikái.

A nyomozók beazonosították a kilétét, és többé már nem kezelték eltűnt személyként

- jelentette be a Gila megyei seriff hivatal.

A közleményükben előrevetítették, hogy további lezáratlan ügyeket fognak elővenni, ezzel "hosszú idő óta várt válaszokat adva a családoknak és közösségeknek".

Hol volt a 30 éve eltűnt tinilány? Mi történt vele?

Miután megköszönték a nyomozóknak, a keresőknek, és mindenkinek, aki közreműködött az eltűnt személy beazonosításában, a seriff iroda leszögezte, hogy további információt nem közölnek a 30 éve eltűnt tinilány ügyében - írja a People.

A Christina magánélete és jóléte iránti tiszteletből további információkat nem közlünk az ügyről.

A Gila megyei seriff hivatal elkötelezett marad, hogy feltárja a megoldatlan ügyeket, és mindenkit bátorít, aki olyan információval rendelkezik, amely megoldana bármely lezáratlan aktát" - zárta a seriff hivatal.