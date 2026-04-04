Élve találták meg a 30 éve eltűnt tinilányt

Christina Maria Plante utoljára 1994-ben volt látható, amikor elhagyta arizonai otthonát, hogy meglátogasson egy lóistállót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
eltűnt személy christina maria plante eltűnt

Megtalálták azt a 30 éve eltűnt tinilányt, aki Arizona államból tűnt el 13 évesen. Mindenki döbbenten áll az események előtt, ugyanis a most 44 éves hölgyet élve és biztonságban találták meg.

Megtalálták azt a 30 éve eltűnt tinilányt. Fotó: Facebook/True Crime Mama
Megtalálták azt a 30 éve eltűnt tinilányt. Fotó: Facebook/True Crime Mama

Christina Maria Plante, aki most 44 éves, utoljára 1994 május 5-én adott magáról életjelet, amikor elhagyta Paysonban, Arizonában található otthonát, hogy meglátogassa saját lovát, állítja a Gila megyei seriff hivatal. 1994-ben a hatóságok "veszélyeztetett és rejtélyes körülményekkel övezett" eltűnésnek nevezték a lány ügyét.

Egy április 1-jén, szerdán közzétett frissítés alapján a Gila megyei seriff hivatal bejelentette Plante ügyének "sikeres megoldását", hozzátéve, hogy a nő 32 év után életben van.

Miután nyomtalanul eltűnt szülővárosából, a hatóságok és önkéntesek is közösen keresték a lányt. A keresési erőfeszítések és a kihallgatások ellenére azonban nem történt előrelépés az ügyben, és nem akadtak a lány nyomára. Plante felkerült a nemzeti eltűnt gyermekek listájának adatbázisába, de az ügye hamar döglött aktává vált.

Miután megalapították a Gila megyei seriff hivatal kihűlt aktákra szakosodott osztályát, a nyomozók hamar áttörést értek el, miután azóta sokat fejlődtek a nyomozás eszközei és technikái.

A nyomozók beazonosították a kilétét, és többé már nem kezelték eltűnt személyként

- jelentette be a Gila megyei seriff hivatal.

A közleményükben előrevetítették, hogy további lezáratlan ügyeket fognak elővenni, ezzel "hosszú idő óta várt válaszokat adva a családoknak és közösségeknek".

Hol volt a 30 éve eltűnt tinilány? Mi történt vele?

Miután megköszönték a nyomozóknak, a keresőknek, és mindenkinek, aki közreműködött az eltűnt személy beazonosításában, a seriff iroda leszögezte, hogy további információt nem közölnek a 30 éve eltűnt tinilány ügyében - írja a People.

A Christina magánélete és jóléte iránti tiszteletből további információkat nem közlünk az ügyről. 

A Gila megyei seriff hivatal elkötelezett marad, hogy feltárja a megoldatlan ügyeket, és mindenkit bátorít, aki olyan információval rendelkezik, amely megoldana bármely lezáratlan aktát" - zárta a seriff hivatal.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu