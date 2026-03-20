A család szíve darabokban: Második gyermekének érkezését várta, szolgálat közben hunyt el a tűzoltó

Szörnyű tragédia. Lakástűzben vesztette életét a tűzoltó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.20. 13:00
tűzoltó tragédia elhunyt

Szörnyű tragédia rázta meg a chicagói tűzoltóságot. A 32 éves tűzoltó, Michael Altman március 16-án életét vesztette egy lakástűz oltása közben – közölte a PEOPLE.

Második gyermekét várta a tűzoltó, aki egy lakástűz oltása közben vesztette életét
Második gyermekét várta a tűzoltó, aki egy lakástűz oltása közben vesztette életét
Fotó:  unsplash (illusztráció)

Második gyermekét várta a tűzoltó, aki egy lakástűz oltása közben vesztette életét

A chicagói tűzoltóság jelentette be Michael Altman halálát, egy a város északi részén történt tűzesetet követően. Úgy tudni, a tragédia idején az oltás közben beszakadt a padló, emiatt a férfi a pincébe zuhant. Michael Altman boldog házasságban élt feleségével, gyermekével és izgalommal telve várta második gyermekének érkezését.

A chicagoi tűzoltóság március 17-én adta ki a közleményt, amiben elmondták, hogy a tűzoltó kritikus sérüléseket szenvedett a West North Shore sugárútnál történt tűzeset során.

A lángok megfékezésén dolgozott

– mondta Annette Nance-Holt, a chicagoi tűzoltóság vezetője.

Súlyos sérüléseket szenvedett, ezért a Stroger kórházba szállították, ahol tragikus módon belehalt sérüléseibe

Michael bátorságát és áldozatát soha nem felejtjük el. Őszinte részvétünk a családnak, kollégáinak, barátainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették

– tette hozzá.

Úgy tudni, a tűz egy Rogers Park-i lakóépületben keletkezett. A hatóságok szerint a férfi a tűz oltása közben esett az épület pincéjébe. Az épületben élő hét embernek sikerült kimenekülnie, Michael kivételével senki sem sérült meg. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják.

Mélyen megrendített Michael Altman halála

– mondta ezt már Brandon Johnson chicagói polgármester.

Chicago városáért végzett elkötelezett szolgálatát soha nem felejtjük el. Michael mély szeretettel viseltetett családja iránt; arra kérem Chicago egész városát, hogy imáikban támogassák a családot ebben a fájdalmas gyászban

Igazi hős volt

– zárta sorait a polgármester.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu