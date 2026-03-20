A család szíve darabokban: Második gyermekének érkezését várta, szolgálat közben hunyt el a tűzoltó
Szörnyű tragédia rázta meg a chicagói tűzoltóságot. A 32 éves tűzoltó, Michael Altman március 16-án életét vesztette egy lakástűz oltása közben – közölte a PEOPLE.
A chicagói tűzoltóság jelentette be Michael Altman halálát, egy a város északi részén történt tűzesetet követően. Úgy tudni, a tragédia idején az oltás közben beszakadt a padló, emiatt a férfi a pincébe zuhant. Michael Altman boldog házasságban élt feleségével, gyermekével és izgalommal telve várta második gyermekének érkezését.
A chicagoi tűzoltóság március 17-én adta ki a közleményt, amiben elmondták, hogy a tűzoltó kritikus sérüléseket szenvedett a West North Shore sugárútnál történt tűzeset során.
A lángok megfékezésén dolgozott
– mondta Annette Nance-Holt, a chicagoi tűzoltóság vezetője.
Súlyos sérüléseket szenvedett, ezért a Stroger kórházba szállították, ahol tragikus módon belehalt sérüléseibe
Michael bátorságát és áldozatát soha nem felejtjük el. Őszinte részvétünk a családnak, kollégáinak, barátainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették
– tette hozzá.
Úgy tudni, a tűz egy Rogers Park-i lakóépületben keletkezett. A hatóságok szerint a férfi a tűz oltása közben esett az épület pincéjébe. Az épületben élő hét embernek sikerült kimenekülnie, Michael kivételével senki sem sérült meg. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják.
Mélyen megrendített Michael Altman halála
– mondta ezt már Brandon Johnson chicagói polgármester.
Chicago városáért végzett elkötelezett szolgálatát soha nem felejtjük el. Michael mély szeretettel viseltetett családja iránt; arra kérem Chicago egész városát, hogy imáikban támogassák a családot ebben a fájdalmas gyászban
Igazi hős volt
– zárta sorait a polgármester.
