Kilátástalanba került a debreceni család a tiszás Tompa Enikő „segítsége” után – videó
Néhány hónappal ezelőtt még egy megható kampányvideó mutatta be, hogyan válik valóra a debreceni Pac városrészből kimenekített család álma. Azóta azonban a háttérben éles fordulat következett be: az édesanya állítása szerint a Tisza Párt helyi jelöltje, Tompa Enikő által közvetített, 170 ezer forintos albérlet mára vállalhatatlan terhet jelent, miközben a korábbi segítők már két hónapja nem elérhetők.
Néhány hónapja még Tompa Enikő, a Tisza Párt debreceni országgyűlési képviselőjelöltje egy érzelmekre ható videóban mutatta be egy helyi család „beteljesült álmát”. A látványos képsorok után azonban komorabb irányt vett a történet: a család jelenleg attól tart, hogy elveszíti az otthonát, és úgy érzi, a kampány során csupán eszközként kezelték őket – írta meg a Haon.
Tompa Enikő videóban jelentette be, hogyan segített egy debreceni családnak
A videóban a jelölt egy debreceni édesanyáról beszélt, őt Krisztiként bemutatva, aki párjával és öt gyermekével próbál túlélni. A család korábban Debrecen kertségi részén, Pac városrészben élt egy romos, közművek nélküli házban. A méltatlan lakhatási körülmények miatt a gyámügy két gyermeket kiemelt a családból, akik Hajdúsámsonba, nevelőszülőkhöz kerültek.
Tompa Enikő a videóban elmondta, hogy a Tisza Szigetek összefogásával sikerült új otthont találni a családnak, a kauciót és albérletet kifizették, sőt bútorokkal és költöztetéssel is segítettek.
A Kriszti név természetesen kitaláció. A család történetét részletesen akkor fogom elmesélni, amikor a két gyermek biztonságban hazakerült a családjához
– mondta a videó végén Tompa Enikő.
Bár a január 24-én közzétett videó sikert sugallt, a színfalak mögött drámai a helyzet. A Hajdú Online március 25-én a családhoz látogatott, az édesanya megdöbbentő részleteket árult el Tompa Enikő és a tiszások segítségével kapcsolatban.
Tisza-adomány = politikai marketing?
Az esetre Pankotai Krisztián, a Debreceni Roma Önkormányzat képviselője, a Debreceni Karitatív Testület önkéntese, a család régi ismerőse hívta fel a figyelmünket. Véleménye szerint a politikai marketing céljából készített „segítségnyújtás” többet ártott a családnak, mint amennyit használt.
Ha egy családon nem tudunk folyamatosan és hosszú távon segíteni, akkor nem is szabadna beleavatkozni, hiszen csak rontunk a helyzetükön
– mondta a képviselő, hozzátéve, hogy nem ez az első ilyen eset a környéken. Mesélt olyan családról, akiknek Tompa Enikőék és a Tisza Párt aktivistái használhatatlan, lyukas aljú mosógépet, vagy olyan rossz állapotú konyhaszekrényt vittek, amit a lakók végül tüzelőnek használtak el.
Hirdetés
Hozzátette, a családnak jelenleg napi megélhetési gondjai vannak. Élelmiszerekkel, tápszerrel, pelenkával, tisztasági szerekkel segítik őket elsősorban. Az adományok, melyekkel a rászorulókat segítik, a Debreceni Karitatív Testülettől és az Országos Roma Önkormányzattól származnak.
Két hónapja nem érik el Tompa Enikőt
Miután Krisztián felvázolta az előzményeket, ellátogattunk a családhoz is. Az édesanyától megtudtuk, korábban egy romos házban éltek, ahol se konyha, se fürdőszoba nem volt. Bár a költözés ebből a környezetből megváltásnak tűnt számukra, az új albérlet ára és fenntarthatatlansága a korábbiaknál is nehezebb helyzetbe hozta őket.
Elmondta, Tompa Enikő intézte számukra az albérletet, segítette őket a költözésben. A bérleti szerződést december 31-én kötötték meg, és január 12-én költözött be a család. Két hét múlva azonban teljesen megszakadt a kapcsolat a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje és a család között.
Nagyon meggyőző volt a fellépésük, csalódtunk bennük. Nemcsak ők nem keresnek minket, de már a telefonunkra sem válaszolnak. Belefáradtam az utánuk való futkosásba
– mondta az édesanya.
Csalódtak a Tisza Párt képviselőjében
A család legfőbb vágya, hogy a Hajdúsámsonban nevelőszülőknél lévő két gyermeküket visszakaphassák. Ehhez azonban szigorú feltételeket szabott a gyámügy.
A mostani albérlet bérleti díja – amelyet Tompa Enikő és Tisza Párt intézett a családnak – havonta eléri a 170 ezer forintot.
Enikőék azt mondták, hogy segítenek mindenben... Csak hát nem gondoltuk, hogy ilyen drága albérletet találnak nekünk. Egyedül a párom dolgozik, nem tudjuk ezt finanszírozni
– mondta az édesanya.
Ráadásul a felhalmozódott bérleti díjhátralék miatt bármikor az utcára kerülhetnek.
Az ígért jogi és hatósági segítség elmaradt, a család pedig most ott tart, hogy a kifizetett lakbér után még tápszerre és pelenkára sem maradt pénzük.
A családdal készült teljes riportunkat itt nézheted meg:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre