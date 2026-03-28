Többé nem titok: Orbán Viktor elárulta Dopemannek, miért csinálja azt, amit csinál

Ismét interjút adott Orbán Viktor a közismert rappernek, Dopemannek. A beszélgetés folyamán szó esett a magyar politika aktuális helyzetétől, a választástól kezdődően az EU jelenlegi és jövőbeli szerepéig bezárólag. Dopeman kérdésére Orbán Viktor elmondta, a legutóbbi, Ukrajnával kapcsolatos magyar vétó kapcsán nem a magyarokat kellene bántani, hiszen nem mi zártuk el a kőolajvezetéket, s arra utalt, hogy amikor érkezik hazánkba a kőolaj, lesz pénz is Ukrajnának.

Orbán Viktor Dopemannel beszélgetett (Orbán Viktor Facebook-oldala)

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóhívással bejelentkezett a legutóbbi EU-csúcson, ő előtte azon gondolkodott, hogyan kellene erre reagálni, majd úgy döntött, bent marad a teremben, de jelzi, hogy nem ért egyet az ukránokkal. – Ez azért is volt jó – fűzte hozzá a miniszterelnök –, mert közben lehetett figyelni a többi tagállam vezetőjét, és a reakciójukat.

A beszélgetésben szóba került az orosz–ukrán háború is, amelyről a kormányfő elmondta: az oroszokat háborúban nem lehet legyőzni, velük tárgyalni kell.

Ennek a háborúnak vége

– szögezte le a miniszterelnök, akinek szavait a Magyar Nemzet idézte.

A beszélgetésben szó esett még a modern „kütyük” használatáról a politikában, illetve arról is, hogy a politikai ellenfelet az ország számára legfontosabb kérdésekről folytatott vitában kell legyőzni.

A kormányfő a közösségi oldalán korábban megosztott videóban elmondta, hogy számára a Dopemannel való beszélgetés legérdekesebb kérdése az volt, hogy miért csinálja azt, amit csinál?