Többé nem titok: Orbán Viktor elárulta Dopemannek, miért csinálja azt, amit csinál

Magyarország miniszterelnöke egy rendkívül baráti hangvételű interjúban elmondta: az ukrajnai háborút nem lehet katonai úton lezárni, mert Oroszországot háborúban nem lehet legyőzni, ezért tárgyalásra van szükség.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.28. 11:01
Ismét interjút adott Orbán Viktor a közismert rappernek, Dopemannek. A beszélgetés folyamán szó esett a magyar politika aktuális helyzetétől, a választástól kezdődően az EU jelenlegi és jövőbeli szerepéig bezárólag. Dopeman kérdésére Orbán Viktor elmondta, a legutóbbi, Ukrajnával kapcsolatos magyar vétó kapcsán nem a magyarokat kellene bántani, hiszen nem mi zártuk el a kőolajvezetéket, s arra utalt, hogy amikor érkezik hazánkba a kőolaj, lesz pénz is Ukrajnának.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóhívással bejelentkezett a legutóbbi EU-csúcson, ő előtte azon gondolkodott, hogyan kellene erre reagálni, majd úgy döntött, bent marad a teremben, de jelzi, hogy nem ért egyet az ukránokkal. – Ez azért is volt jó – fűzte hozzá a miniszterelnök –, mert közben lehetett figyelni a többi tagállam vezetőjét, és a reakciójukat.

A beszélgetésben szóba került az orosz–ukrán háború is, amelyről a kormányfő elmondta: az oroszokat háborúban nem lehet legyőzni, velük tárgyalni kell.

Ennek a háborúnak vége

– szögezte le a miniszterelnök, akinek szavait a Magyar Nemzet idézte.

A beszélgetésben szó esett még a modern „kütyük” használatáról a politikában, illetve arról is, hogy a politikai ellenfelet az ország számára legfontosabb kérdésekről folytatott vitában kell legyőzni.

A kormányfő a közösségi oldalán korábban megosztott videóban elmondta, hogy számára a Dopemannel való beszélgetés legérdekesebb kérdése az volt, hogy miért csinálja azt, amit csinál?

 

Top hírek

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
