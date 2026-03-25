Egy külső erők által támogatott szövetség fenyegeti Magyarország szuverenitását és békéjét
Kegyetlen és egyben alattomos támadás érte Magyarországot. Külföldi erők próbálják megdönteni Magyarország szuverenitásán és békéjét. Brüsszel és Zelenszkij egy ukránbarát ügynökkormányt akarnak Magyarországon látni, természetesen Magyar Péter vezetésével.
Hihetetlenül aljas, nemzetellenes módszerhez nyúlt az ukrán elnök, Zelenszkij jóbarátja, Brüsszel bábja, Magyar Péter. A Tisza Párt külföldi titkosszolgálatokkal összedolgozó ügynökkel működik együtt a kormányváltás érdekében, és cseppet sem foglalkozik Magyarország szuverenitásával.
Néhány napja került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy Európai Uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelni a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
Orbán Viktor az eset kapcsán azonnali vizsgálatot rendelt el. A kormányfő az országjárása hétfői állomásán arról beszélt, hogy a felforrósodott kampányba már a külföldi titkosszolgálatok is beszálltak. Elfogadhatatlannak és szégyenteljesnek nevezte az akciót, ami a kormány ellen, a Tisza érdekében és a Tisza Párton keresztül történt.
Az, hogy Magyarországon lehallgatják a külügyminisztert, az szégyen, elfogadhatatlan, és elégtételt fogunk érte venni
- fogalmazott Orbán Viktor.
Magyar Pétert nem érdekli Magyarország szuverenitása
Egy külső erők által támogatott szövetség fenyegeti Magyarország szuverenitását és békéjét. A tét az, hogy megőrizzük-e nemzeti érdekeinket képviselő kormányunkat, vagy hagyjuk, hogy egy háborúpárti, idegen érdekeket szolgáló vezetés kerüljön hatalomra - írja a Közösségi oldalán Fülöp Attila, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje, a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.
Fülöp Attila ezután tűpontosan fogalmazott:
"A választás tétje világos: nemzeti kormány vagy egy brüsszeli és kijevi érdekeket kiszolgáló, háborúpárti kabinet. Ez a döntés alapvetően határozza meg, hogy belesodródunk-e a háborúba, megőrizzük-e a rezsicsökkentést, és hogy a magyarok pénze a magyar családokat gazdagítja-e, vagy ukrán háborús kiadásokra fordítódik.
A II. és III. kerületi családok számára ez azt jelentené, hogy a gyermekeik jövőjére szánt források háborús hitelek törlesztésére mennének el, miközben a biztonságos környezetüket is veszélyeztetnék. A helyi vállalkozások pedig az egekbe szökő energiaárak miatt elveszítenék versenyképességüket, ami áremelésekhez és munkahelyek megszűnéséhez vezetne.
Ilyen időkben egyedül a nemzeti kormány képes garantálni az ország biztonságát és megvédeni a külső fenyegetésektől. Ahogy az többször bebizonyosodott, Magyar Péter Brüsszel minden utasítását betartja. Így a Zelenszkij vezette Ukrajnának is mindent megtesz, hatalomra kerülése esetén, pénzt, fegyvert, sőt még magyar katonákat is küldene a háborúba.
Feliratkozom a hírlevélre