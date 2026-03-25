Hihetetlenül aljas, nemzetellenes módszerhez nyúlt az ukrán elnök, Zelenszkij jóbarátja, Brüsszel bábja, Magyar Péter. A Tisza Párt külföldi titkosszolgálatokkal összedolgozó ügynökkel működik együtt a kormányváltás érdekében, és cseppet sem foglalkozik Magyarország szuverenitásával.

A Fidesznek a haza az első, Magyar Pétert azonban a legkevésbé sem érdekli Magyarország szuverenitása

Néhány napja került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy Európai Uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelni a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Orbán Viktor az eset kapcsán azonnali vizsgálatot rendelt el. A kormányfő az országjárása hétfői állomásán arról beszélt, hogy a felforrósodott kampányba már a külföldi titkosszolgálatok is beszálltak. Elfogadhatatlannak és szégyenteljesnek nevezte az akciót, ami a kormány ellen, a Tisza érdekében és a Tisza Párton keresztül történt.

Az, hogy Magyarországon lehallgatják a külügyminisztert, az szégyen, elfogadhatatlan, és elégtételt fogunk érte venni

- fogalmazott Orbán Viktor.

Magyar Pétert nem érdekli Magyarország szuverenitása

Egy külső erők által támogatott szövetség fenyegeti Magyarország szuverenitását és békéjét. A tét az, hogy megőrizzük-e nemzeti érdekeinket képviselő kormányunkat, vagy hagyjuk, hogy egy háborúpárti, idegen érdekeket szolgáló vezetés kerüljön hatalomra - írja a Közösségi oldalán Fülöp Attila, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje, a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Fülöp Attila ezután tűpontosan fogalmazott:

"A választás tétje világos: nemzeti kormány vagy egy brüsszeli és kijevi érdekeket kiszolgáló, háborúpárti kabinet. Ez a döntés alapvetően határozza meg, hogy belesodródunk-e a háborúba, megőrizzük-e a rezsicsökkentést, és hogy a magyarok pénze a magyar családokat gazdagítja-e, vagy ukrán háborús kiadásokra fordítódik.

A II. és III. kerületi családok számára ez azt jelentené, hogy a gyermekeik jövőjére szánt források háborús hitelek törlesztésére mennének el, miközben a biztonságos környezetüket is veszélyeztetnék. A helyi vállalkozások pedig az egekbe szökő energiaárak miatt elveszítenék versenyképességüket, ami áremelésekhez és munkahelyek megszűnéséhez vezetne.

Ilyen időkben egyedül a nemzeti kormány képes garantálni az ország biztonságát és megvédeni a külső fenyegetésektől. Ahogy az többször bebizonyosodott, Magyar Péter Brüsszel minden utasítását betartja. Így a Zelenszkij vezette Ukrajnának is mindent megtesz, hatalomra kerülése esetén, pénzt, fegyvert, sőt még magyar katonákat is küldene a háborúba.