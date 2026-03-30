„Nem kérek ajándékot, csak hogy Csenge járni tudjon!” – könnyfakasztó fordulat a mezőcsáti kislány harcában
Versenyt fut az idővel a mezőcsáti család: áprilisban jön a sorsfordító műtét, amely után Csenge végre lábra állhatna. Most egy angyali segítő, Dudás Ildikó állt a nemes ügy mellé, aki saját születésnapját áldozza fel, hogy összegyűljön az utolsó, létfontosságú összeg a kislány rehabilitációjára.
Vannak történetek, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A mezőcsáti Forgó Csenge sorsa pontosan ilyen: a kislányé, aki még csak négy és fél éves, de már több fájdalmat és küzdelmet látott, mint amennyit egy felnőtt egész életében el tudna viselni. Csenge 2021 júniusában, a terhesség mindössze 25. hetében érkezett a világra, és az indulás nem is lehetett volna nehezebb: a méhen belüli agyvérzés mély nyomokat hagyott az apró testen. A kislány életé most fordulóponthoz érkezett, és csak karnyújtásnyira van a csoda: 300 ezer forint hiányzik Csenge gyógyulásához. Egy önzetlen asszony a születésnapi ajándékai helyett a kislánynak kér támogatást.
Az édesanya, Csilla, minden percét a lánya fejlesztésének szenteli. Miskolci tornák, masszázsok és végtelen türelem kíséri a mindennapjaikat. Csenge egy igazi harcos: bár beszélni még csak tanulgat, és az egyik lába rövidebb a másiknál, a szemeiben ott csillog az élni akarás. Jelenleg csak kapaszkodva vagy édesanyja kezét fogva tud megállni, otthon pedig négykézláb hódítja meg a szobát. De most, 2026 tavaszán, felcsillant a remény, amire oly régóta vártak.
A sorsfordító áprilisi nap
A Heim Pál Kórház ortopéd szakemberei szerint egy speciális beavatkozás hozhatja el az áttörést. Április 22-én egy botoxos kezeléssel egybekötött Achilles-műtét vár a kislányra, amelytől azt remélik: Csenge végre képes lesz önállóan, stabilan járni. Ez a műtét nem csupán egy orvosi procedúra; ez az útlevél egy teljesebb élethez, a szabadsághoz, a futkározáshoz, amit minden gyermek megérdemel.
Egy angyal lépett elő a háttérből: Ildikó születésnapjára Csengének kér ajándékot
Ahhoz azonban, hogy a műtét utáni rehabilitáció sikeres legyen, és Csenge eljusson a híres Borsóházba – ahol a legmodernebb eszközökkel segítenék a fejlődését –, még egy utolsó akadályt le kell győzni. A család anyagi tartalékai a végsőkig feszültek, és most, a célegyenesben még 300 ezer forint hiányzik a költségvetésből.
Itt jön a képbe Dudás Ildikó, akinek neve hallatán Mezőcsáton sokaknak a jóság jut eszébe. Ildikó április 8-án ünnepli a születésnapját, de idén nem vágyik parfümre, ékszerre vagy drága vacsorára. Egyetlen vágya van: mégpedig az, hogy Csenge járni tudjon.
Számomra fontosabb, hogy egy gyermek teljes életet élhessen, mint a saját születésnapom. Természetes számomra, hogy amiben csak tudok, segítek
– mondja lapunknak Ildikó.
A legnemesebb gesztus, amit egy ember tehet, ha a saját örömét más boldogulásáért adja fel. Nagyon remélem, hogy a sok erőfeszítés a kislányom érdekében megteszi hatását és igénybe tudjuk venni a kezelést
– teszi hozzá a Metropolnak elérzékenyülve Csenge anyukája, Forgóné Csilla.
Ildikó arra kért mindenkit, aki meg szeretné őt lepni a születésnapján, hogy az ajándékra szánt összeget inkább Csenge fejlesztésére ajánlja fel. Ez az önzetlen felajánlás adhatja meg az utolsó lökést ahhoz, hogy a kislány álma valóra váljon.
Már csak egy karnyújtás a csoda
Most a mi kezünkben van a döntés. Vajon sikerül-e összegyűjteni a hiányzó 300 ezer forintot Ildikó születésnapjáig? Képesek vagyunk-e összefogni egy mezőcsáti kislányért, akinek minden vágya, hogy egyszer elengedje az édesanyja kezét, és saját lábán tegye meg az első lépéseket a világban? Csenge mosolya és Ildikó önzetlensége bebizonyítja, hogy van remény.
Segítsünk együtt, hogy Csenge számára a tavasz ne csak a rügyfakadást, hanem az első önálló lépéseket is elhozza!
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
