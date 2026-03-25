Rengetegen gyűltek össze: ekkora tömeg várja Orbán Viktort Esztergomban

Újabb állomásához érkezett Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnököt Esztergomban, a Mindszenty hercegprímás terén is hatalmas tömeg fogadta, épp ugyanúgy, ahogy az előző állomásokon is.

Rengetegen érkeztek az országjárás esztergomi állomására

Az eseményt Pataky Attila indította

Orbán Viktor országjárása nem ér véget Esztergomban!

Aki a héten szeretne találkozni a kormányfővel, csütörtökön, március 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, március 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, március 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, március 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.