Rengetegen gyűltek össze: ekkora tömeg várja Orbán Viktort Esztergomban
Újabb állomásához érkezett Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnököt Esztergomban, a Mindszenty hercegprímás terén is hatalmas tömeg fogadta, épp ugyanúgy, ahogy az előző állomásokon is.
Orbán Viktor országjárása nem ér véget Esztergomban!
Aki a héten szeretne találkozni a kormányfővel, csütörtökön, március 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, március 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, március 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, március 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre