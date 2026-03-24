Óriási tömeg előtt beszélt Gyopáros Alpár: a vidékben ott van a magyarság lényege

A Magyar Falu Program kormánybiztosa kiemelte, miért kell mindenkinek szavaznia április 12-én.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 18:52
Módosítva: 2026.03.24. 19:23
Cseresnyés Péter felszólalása után Gyopáros Alpár állt színpadra Orbán Viktor országjárásának nagykanizsai állomásán. A kormánypártok képviselőjelöltje elmondta, „mi magyarok, ha a szükség kívánja, össze tudunk fogni. A vidékben pedig ott van a magyarság lényege. Éppen ezért kiemelten fontos számunka a magyar vidék támogatása”.

 

Gyopáros beszélt arról, hogy Zala vármegye kiemelt nyertese a Magyar falu programnak. Elmondta, az elmúlt időszakban a programnak köszönhetően több száz útszakasz, és közintézmény újulhatott meg. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, ez a fejlődés gyorsan kerékbe törhet, hogyha a Tisza Párt kerül hatalomra Magyarországon. 

Az a helyzet, hogy a veszély ennél nagyobb, ugyanis kimondták, a falvakat be kell zári, meg kell szüntetni

– emlegette fel Gyopáros Alpár a Tisza Párt szakértőinek korábbi kijelentéseit. Hozzátette, a Tisza Párt legyalulná a magyar vidéket.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Bosszúból akarják legyalulni a vidéket, mert azok választásról-választásra felsorakoznak a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor mellett 

– jelentette ki a politikus. Hozzátette, illik komolyan venni a fenyegetéseket, és olyan embert támogatni, a választásokon, akik ismerik a vidéket, és megmentik a hazát a baj esetén. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
