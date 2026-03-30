Orbán Viktor kijelentette: Nekünk Magyarország a szenvedélyünk
„Nem hagyjuk, hogy tönkre tegyék” - közölte a miniszterelnök.
Orbán Viktor a közösségi oldalán egy újabb videóval jelentkezett, amiben ismét egy fontos dologra hívta fel a magyar emberek figyelmét. A kormányfő a posztjában a következőt írta:
Nekünk Magyarország a szenvedélyünk. Nem hagyjuk, hogy tönkre tegyék: sem a Tisza, sem Kijev, sem pedig Brüsszel!
- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre