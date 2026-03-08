Orbán Viktor: Kincs a béke
Orbán Viktor újabb videót mutatott a kiszabadított hadifogolyról.
Nagyon hálás a kiszabadított hadifogoly.
Aki átélte a háború borzalmait, az tudja igazán, mekkora kincs a béke
– írta Orbán Viktor ahhoz a videóhoz, amelyben a hadifogságból kiszabadított férfi nyilatkozott arról, milyen volt a háborúban.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre