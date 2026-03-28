Óraátállítás: egyetlen apró módosítás, és alig várnánk, hogy veszítsünk egy órát!

Évről évre ugyanaz történik a nyári időszámítás kapcsán a tavaszi, vasárnapra virradó óraátállítás idején: kevesebbet alszunk, nyűgösen ébredünk, és már a hét elején úgy érezzük magunkat, mintha kifacsartak volna. Ám most egy egyszerű ötlet merült fel, ami teljesen új megvilágításba helyezheti az egészet.

Egy forradalmi ötlet kerlt ki az internetre, ami egy szempillantás alatt megváltoztatná az óraátállításhoz való hozzáállásunkat (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Mi lenne, ha nem vasárnap hajnalban történne az óraátállítás, hanem pénteken délután?

Forradalmi ötlet merült fel és került ki a világhálóra, ami alapjaiban változtatná meg az emberek tavaszi óraátállításhoz való hozzáállását. Képzeld el: péntek, délután 4 óra, már mindenki fejében a hétvége van – és egyszer csak „nyerünk” egy órát. Egy órával hamarabb lehetne lelépni a munkából, beülni a haverokkal a kocsmába, vagy egyszerűen csak hamarabb kezdeni a hétvégét!

Miért mindig vasárnap van, amikor mindenki csak szenved tőle?

– teszi fel a kérdést a LADBible újságírója.

A mostani rendszerben ugyanis pont a lehető legrosszabbkor történik az egész. Az emberek többsége nem fekszik le korábban emiatt, így garantált az alváshiány, ami aztán az egész hétfőre, nem egy esetben pedig jó pár elkövetkező napra is rányomja a bélyegét. Ráadásul az orvosok szerint ez az egészségünkre is káros lehet. Dr. Jeffrey Kelu szerint az óraátállítás megzavarja a szervezet belső óráját:

Egyre több bizonyíték van arra, hogy az óraátállítás jelentős hatással van a cirkadián ritmusra és az alvás minőségére!

A hirtelen egyórás eltolódás miatt a szervezet nehezebben alkalmazkodik, ami hosszabb távon úgynevezett „szociális jetlaghez” vezethet. Ez nemcsak fáradtságot okoz, hanem növelheti az elhízás és a hangulatzavarok kockázatát is. A statisztikák szerint az óraátállítás utáni napokban nő a közúti balesetek száma, és a szívrohamok, stroke-ok kockázata is emelkedhet.

Mindezek után talán nem is olyan őrült ötlet a péntek délutáni átállás. Mert ha már mindenképp meg kell bolygatni az időt, legalább akkor történjen, amikor tényleg jól jöhet – nem pedig akkor, amikor a legkevésbé van rá szükség.