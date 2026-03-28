Már Magyar Péter sem tudja kontrollálni agresszív embereit - brutális indulat tombol a Tiszában
Mostanra egyértelműen látszik: ide vezet, ha egy párt gyűlöletre építi kampányát. Pedig Orbán Viktor többször is megmondta: egy országot csak szeretetre és összefogásra lehet építeni. A tiszás provokátorok egyre durvábbak, lökdösődnek, minősíthetetlenül őrjöngenek és az szem számít, ha nő áll velük szemben. Mit kezdenének az ilyen emberek a hatalommal?
Ahogy közeledünk a választásokhoz egyre inkább elszabadulnak az indulatok Tisza-fronton, és már Magyar Péternek sem tudja kontrollálni felhergelt embereit. Nem csoda, Orbán Viktor rendezvényein ugyanis egyre minősíthetetlenebb stílusban nyilvánulnak meg a tiszás provokátorok. Lökdösődnek, sértegetnek, trágár kifejezéseket ordibálnak, vagy épp kiverik a mikrofont a riporterek kezéből. Mindezek mellett már a miniszterelnök sem tudott szó nélkül elmenni és kemény üzenetet hagyott nekik – írja a Ripost.
Orbán Viktor győri országjárásán minden tekintetben a tetőfokára hágtak az indulatok. A Széchenyi téren hatalmas éljenző tömeg fogadta ugyanis a miniszterelnököt, volt, aki könnyeivel küszködve hallgatta végig a beszédet. Szeretetország lakói láthatóan nem bírják elviselni, hogy bármerre jár a miniszterelnök, óriási támogatást kap, ezért egyre inkább kezdik elveszteni türelmüket. Ameddig elmennek, az viszont megengedhetetlen. Kampány ide vagy oda, önmagából senkinek nem kell kivetkőznie.
"Patkány semmirekellők vagytok"
A Patrióta riportere, Filep Dávid rögzítette azt a jelenetet, amint az egyik tiszás szimpatizáns, aki még a párt matricáit is ráragasztotta a kabátjára, minősíthetetlen stílusban beszél vele, majd kiüti a kezéből a mikrofont.
Aki értelmes ember, az a Tiszára szavaz. Ti meg ilyen kis patkány kis izé, semmirekellők vagytok
— mondja a férfi, mielőtt lök egyet a mikrofonnal sétáló riporteren.
Átment a tiszás üzenet: van aki inkább Zelenszkijre szavazna Orbán Viktor helyett
Bohár Dániel riportert sem kímélték a tiszás provokátorok, Győrben ő is bőven belefutott a mindent is kritizáló csőcselékbe. Volt olyan asszony, aki azt mondta inkább Zelenszkijre szavazna, mint Orbán Viktorra. Végül is a hölgy nem jár messze az igazságtól, Magyar Péter megválasztása esetén mindenki tudja, hogy a valódi hatalom az ukrán elnök és Brüsszel kezébe kerülne. A Tisza elnöke csupán kapóra jön nekik.
Zelenszkij lassan már minden választáson elindul, csak a sajátján nem
— fogalmazott csípősen a miniszterelnök Győrben.
"Fogyatékos vagy b***meg"
Az előbb látott férfiről egy másik videó is kikerült az internetre, ahol még többet láthatunk a finom lelkéből. Filep Dávid velősen csak ennyit írt a videóhoz: "Ez a tisza".
"És ehhez mi köze van Zelenszkijnek?"
Bohár Dánielnek egy másik fontos jelenségre is sikerült rámutatnia. Még pedig arra, aki azt sem tudja hogy mi ellen ellentüntet. Egy fiatal tiszás fiút ugyanis megkérdezett, mi a véleménye az ukránok olajblokádjáról, mire a fiú hebegve-habogva annyit válaszolt, hogy arról nem sok mindent tud. Nem mindenkinek a kenyere a politika, de az miért vesz részt egy politikai akcióban, aki a legalapvetőbb kérdésekkel sincs tisztában?
A riporter erre elkezdi felvilágosítani, elmondja neki, hogy január végén Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket és azóta nem jön olaj az országba.
A srác erre visszakérdez, hogy ehhez ugyan mi köze Zelenszkijnek, mire Bohár nemes egyszerűséggel rávágja: hát az, hogy ő az ukrán elnök.
A tiszás provokátorok a nőket sem kímélik
A Tisza Pártban, aminek honlapján egyébként hatalmas betűkkel ugrik az arcunkba a "NEM a provokációra!" szlogen, az sem számít, ha valaki idős, gyerek, vagy nő. Gondolkodás nélkül mennek neki hölgyeknek is. A napokban például Gulyás Virág újságírót lökte fel egy Tisza-szimpatizáns, aki még a "k*rva anyját is nyakon b*szom a g*cibe" szavakat is hozzábiggyesztette kedves tettéhez.
A tiszások minősíthetetlen megnyilvánulásaira a miniszterelnök is reagált Győrben. Mint mondta ők olyan emberek, akiknek az okoz örömöt, ha a másik ember örömét elronthatják.
Ők ott mind a düh, a gyűlölet és a rombolás emberei, mi pedig a szeretet és az összefogás emberei vagyunk. Legyünk büszkék arra, hogy mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Hiába van most politikai kampány, ne keményítsétek meg a szíveteket, mert onnan nincs visszaút
— húzta alá a miniszterelnök.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre