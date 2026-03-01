Kubatov Gábor: Ez a szövetség kárt akar okozni Magyarországnak

Szombaton ismét megrendezésre került a Háborúellenes Gyűlés, most Esztergom adott otthont a rendezvénynek, amelyen Kubatov Gábor, a Magyar Polgári Szövetség országos pártigazgatója is ott volt, aki elmondta Magyar Péter lepaktált Ukrajnával és az unióval – írja a Ripost.

A pártigazgató azt is kifejtette, azért fontosak a Háborúellenes Gyűlések, mert ezekkel az eseményekkel erőt adnak az emberek Orbán Viktor miniszterelnöknek. Azt is hozzátette, a kormányfő egy bátor ember, de ennek ellenére is kell neki a magyarok támogatása.

Brüsszelben, amit csinál vagy amit az ukránokkal a tárgyaláson csinál, ahhoz nem baj, ha azt érzi, hogy sokan vagyunk mögötte

– fogalmazott Kubatov Gábor, majd arra is kitért, hogy szerinte Ukrajna a Barátság kőolajvezeték elzárásával beleavatkozik a magyarországi választásokba is.

Elmondta, egy olyan ukrán nyomásgyakorlás zajlik ma Magyarországon, ami egész példátlan az európai politikában, több szempontból is. Egyrészt, hogy így beleavatkozni a választásokba az olajvezeték elzárásával az meglepő és nagyon barátságtalan dolog. Másfelől pedig, azért látjuk ezt, lelepleződik lassan ez a szövetség, ami az ukránok mögött van az unió részéről meg Magyar Péter részéről, hogy ők kötöttek hárman egy szövetséget és ez a szövetség ez kárt akar okozni Magyarországnak

– zárta gondolatait.



