A dongalábú Zente végre megszabadulhat egy hatalmas tehertől
Március 9-e óta a kis Zente élete a nehéz fehér gipsz fogságában telik, de az akarata erősebb a kötéseknél: gipszben is kúszik-mászik a boldogságért. Azonban hamarosan elérkezik a pillanat, amikor a fizikai korlátok lehullhatnak. A család feszülten várja a csütörtöki debreceni utat, ahol nemcsak a gipsz sorsa dől el, hanem az is, képesek lesznek-e biztosítani azt a technológiát, amely életet lehelhet az izomba.
Vannak hősök, akik nem köpenyt viselnek, hanem gipszet. Zente, a miskolci kisfiú pont ilyen: március 9-ei utolsó nagy műtétje óta egy súlyos páncélba zárva küzdi le a mindennapokat. Ennek ellenére ne képzeljük őt tehetetlennek. Ez a kisfiú még a rögzítés súlya alatt is kúszik-mászik a padlón, mintha minden mozdulatával azt üzenné: az élet nem várhat. A babakocsi most csak egy kellék a háttérben, Zente valódi csatatere a szőnyeg, ahol minden egyes centiméter egy-egy győzelem a sors felett. A cél, hogy az izom a kisfiú lábában megerősödjön.
A csütörtök lesz a remény napja
A család naptárában a mostani csütörtök piros betűs ünnep és egyben hatalmas kérdőjel. Ekkor utaznának Debrecenbe, hogy végre leszedjék a gipszet. Az izgalom leírhatatlan: vajon Zente lábai végre szabadok lesznek, vagy egy újabb, járógipsz vár rá? A bizonytalanság azonban nemcsak az orvosi diagnózisban rejlik. A család jelenleg tehetetlenül áll a logisztika előtt: Miskolcról Debrecenbe kellene eljutniuk a kórházba, de egyelőre nem találtak segítő kezet, aki elvállalná a szállítást. Pedig ezen az úton múlik a következő hónapok minden reménye.
Zente harca a néma izomért
A gipszlevétel után kezdődik majd az igazi munka. Bár a Dévény torna heti egy alkalommal biztosított, ez Zentének édeskevés. Az ő teste többet követel, intenzívebb törődést és egy speciális technológiát. A jobb lábában ugyanis drámai a helyzet: a vádli izma annyira elhúzza a lábat, hogy az elülső izomcsoport szinte teljesen leépült. Zente lábszárközéptől lefelé nem tudja mozgatni a lábát és a lábujjait – a teste ezen a ponton még nem engedelmeskedik.
Itt jön a képbe az a vágyott elektromos ideg- és izomstimuláló gép, amely képes lenne megmozgatni azt az elernyedt idegpályákat. Ez az eszköz nem csupán egy gép, hanem Zente hangja a saját izmaihoz. Segítségével az elsorvadt területek újra munkára foghatóak lennének, visszaadva a kisfiúnak a kontrollt a saját teste felett. A család feszülten várja a csütörtököt, hogy megtudják a pontos árat, de már most látszik: ez egy olyan anyagi hegy, amit egyedül nem tudnak megmászni.
Zente története most egy válaszúthoz érkezett. Ott van benne a gipsz alól kiszabaduló lábak ígérete, de ott van az aggodalom is az eszközök hiánya miatt. Segítsünk neki, hogy a mászásból járás, a tehetetlenségből pedig magabiztos mozdulatok válhassanak.
Ha segíteni szeretnél, ITT tudod felvenni a családdal a kapcsolatot!
