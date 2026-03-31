A dongalábú Zente végre megszabadulhat egy hatalmas tehertől

Vannak hősök, akik nem köpenyt viselnek, hanem gipszet. Zente, a miskolci kisfiú pont ilyen: március 9-ei utolsó nagy műtétje óta egy súlyos páncélba zárva küzdi le a mindennapokat. Ennek ellenére ne képzeljük őt tehetetlennek. Ez a kisfiú még a rögzítés súlya alatt is kúszik-mászik a padlón, mintha minden mozdulatával azt üzenné: az élet nem várhat. A babakocsi most csak egy kellék a háttérben, Zente valódi csatatere a szőnyeg, ahol minden egyes centiméter egy-egy győzelem a sors felett. A cél, hogy az izom a kisfiú lábában megerősödjön.

A gipszlevétel után kezdődik majd az igazi munka. Bár a Dévény torna heti egy alkalommal biztosított, ez Zentének édeskevés. A jobb lábában ugyanis drámai a helyzet: a vádli izma annyira elhúzza a lábat, hogy az elülső izomcsoport szinte teljesen leépült / Fotó: olvasói fotó

A csütörtök lesz a remény napja

A család naptárában a mostani csütörtök piros betűs ünnep és egyben hatalmas kérdőjel. Ekkor utaznának Debrecenbe, hogy végre leszedjék a gipszet. Az izgalom leírhatatlan: vajon Zente lábai végre szabadok lesznek, vagy egy újabb, járógipsz vár rá? A bizonytalanság azonban nemcsak az orvosi diagnózisban rejlik. A család jelenleg tehetetlenül áll a logisztika előtt: Miskolcról Debrecenbe kellene eljutniuk a kórházba, de egyelőre nem találtak segítő kezet, aki elvállalná a szállítást. Pedig ezen az úton múlik a következő hónapok minden reménye.

Zente harca a néma izomért

A gipszlevétel után kezdődik majd az igazi munka. Bár a Dévény torna heti egy alkalommal biztosított, ez Zentének édeskevés. Az ő teste többet követel, intenzívebb törődést és egy speciális technológiát. A jobb lábában ugyanis drámai a helyzet: a vádli izma annyira elhúzza a lábat, hogy az elülső izomcsoport szinte teljesen leépült. Zente lábszárközéptől lefelé nem tudja mozgatni a lábát és a lábujjait – a teste ezen a ponton még nem engedelmeskedik.

Itt jön a képbe az a vágyott elektromos ideg- és izomstimuláló gép, amely képes lenne megmozgatni azt az elernyedt idegpályákat. Ez az eszköz nem csupán egy gép, hanem Zente hangja a saját izmaihoz. Segítségével az elsorvadt területek újra munkára foghatóak lennének, visszaadva a kisfiúnak a kontrollt a saját teste felett. A család feszülten várja a csütörtököt, hogy megtudják a pontos árat, de már most látszik: ez egy olyan anyagi hegy, amit egyedül nem tudnak megmászni.