„Fájdalommal tudatjuk...” – Gyászhírt közölt a magyar színház

Megrázó gyászhír érkezett: a Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg, kulturális mecénás, Örkény István özvegye, Radnóti Zsuzsa 88 évesen életét vesztette. Az ő nevéhez fűződik a Kortárs Magyar Dráma Díj megalapítása is.

Gyászhír a színházi világból: elhunyt Radnóti Zsuzsa

Radnóti Zsuzsa a Vígszínház egykori dramaturgiai vezetője, a Színházi Dramaturgok Céhének elnöke és Örkény István író özvegye 89 életévében elhunyt.

Fájdalommal tudatjuk, hogy életének 89. évében elhunyt Radnóti Zsuzsa. Érdemei írói nemzedékek színpadra segítésében, generációk szakmai tanításában és Örkény István életművének gondozásában elévülhetetlenek.

Színházunk és társulatunk közeli barátjától búcsúzunk.(...)

– írta Facebook-oldalán az Örkény színház. A bejegyzés alatt többen is kifejezték részvétüket és együttérzésüket a család gyászában.

Radnóti Zsuzsa az ELTE bölcsészkarának magyar-német szakán szerzett diplomát. 1963-ban kezdte meg pályafutását a Vígszínházba, ahol később a dramaturgia vezetőjeként fontos szerepe volt az új magyar dráma 1970-es évekbeli kibontakozásában. Bár 2009-ben úgy döntött, hogy elköszön a színháztól, vendégdramaturgként azóta is vissza járt.

A magyar drámairodalom új vonulatával, főként Füst Milán életművével foglalkozott. Örkény István feleségeként elhivatottan őrizte az író hagyatékát. Meghatározó részt vállalt a színházi életben: a zalaegerszegi Nyílt Fórum, valamint a Radnóti Miklós Színház Nyílt Műhelyének alapítója volt. 2013 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja volt – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Fő művei között van a Cselekvés-nosztalgia (1985), a Mellékszereplők kora: Magyar drámák a nyolcvanas években (1991), A próféta színháza (Füst Milán színházáról, 1993), a Lázadó dramaturgiák (magyar drámaírók portréi, 2003) és a Megmozdult irodalom (2021).