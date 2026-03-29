Erdély ízei és találkahelye a szentendrei skanzenben: Taste of Transylvania

Március 29-én vasárnap Michelin-csillagos séfek és hétpróbás erdélyi főzőasszonyok, a legjobb erdélyi és magyarországi éttermek; a székely, szász, örmény és zsidó konyha legjava, valamint termelői vásár és húsvéti gasztropiac vár mindenkit a Szentendrei Skanzenben, az első hazai Taste of Transylvania fesztiválon. Aki Erdély ízei mellett jó kis programokra és személyes találkozásokra is éhes, az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című filmet is megnézheti, majd közönségtalálkozó lesz Kovács Ákossal és az alkotókkal.

Erdély ízei: Róza mama örömkonyhája az ő lepényeivel... (Fotó: Fodor Erika)

A Taste of Transylavania nyitónapján, március 27-én látogattunk el a szentendrei skanzen erdélyi tájegységébe, hogy ízelítőt kapjunk abból az íz- és élményvilágból, amit Erdély adhat – ha már házhoz hozták nekünk a szervezők. A borongós időjárás ellenére nagyon derűs dolgokat tapasztaltunk. Megéri belekóstolni!

Mennyei erdélyi puliszka (Fotó: Fodor Erika)

A különleges ételek arzenáljából pénteken még a húsmenteseknek sem jutottunk a végére, de legalább biztos a visszatérés – az erdélyi húsételek mellett a koncertek és találkozások miatt is. Természetesen a kihagyhatatlan és különleges, édes máréfalvi lepényeiről híres Ilonka Rozáliánál, vagyis Róza mamánál kezdtünk, nekünk az áfonyás a nyerő. A puliszkáról azt hittük, jól ismerjük, nem nagyon tudnak újat mutatni nekünk. Hát, ez a tévhit erősen megdőlt: olyat ettünk, mint még soha – jóllehet vannak erdélyi és puliszkában otthonos szabolcsi rokonok is. Nagy felfedezés volt a gomba, amit laska-csorbaleves és csípős túróval készített változatban is kóstolhattunk, illetve gombahab formájában köretként. A klasszikus káposztás ételekről nem is beszélve. Természetesen muszáj volt hazahozni egy kis kóstolót, itt megint csak választani volt nehéz az ízesebbnél ízesebb, saját készítésű, termelői finomságok közül.



Az erdélyi gasztro-élménykaland nem várt meglepetése hazafelé a skanzenből kivezető vonatozás volt! A 90 éve gyártott masinával előremenetben, majd hátratolatva vitt ki minket Kiss József Péter masiniszta, aki 50 éve vezeti a vonatot. Erre nem is számítottunk, de mint hab a tortán, megkoronázta a nagyon jóízű napot.