Erdély ízei és találkahelye a szentendrei skanzenben: Taste of Transylvania
Itt van Erdély 5 tájegységének konyhakultúrája Szentendrén! Erdély ízeit ma bárki megkóstolhatja a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.
Március 29-én vasárnap Michelin-csillagos séfek és hétpróbás erdélyi főzőasszonyok, a legjobb erdélyi és magyarországi éttermek; a székely, szász, örmény és zsidó konyha legjava, valamint termelői vásár és húsvéti gasztropiac vár mindenkit a Szentendrei Skanzenben, az első hazai Taste of Transylvania fesztiválon. Aki Erdély ízei mellett jó kis programokra és személyes találkozásokra is éhes, az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című filmet is megnézheti, majd közönségtalálkozó lesz Kovács Ákossal és az alkotókkal.
A Taste of Transylavania nyitónapján, március 27-én látogattunk el a szentendrei skanzen erdélyi tájegységébe, hogy ízelítőt kapjunk abból az íz- és élményvilágból, amit Erdély adhat – ha már házhoz hozták nekünk a szervezők. A borongós időjárás ellenére nagyon derűs dolgokat tapasztaltunk. Megéri belekóstolni!
A különleges ételek arzenáljából pénteken még a húsmenteseknek sem jutottunk a végére, de legalább biztos a visszatérés – az erdélyi húsételek mellett a koncertek és találkozások miatt is. Természetesen a kihagyhatatlan és különleges, édes máréfalvi lepényeiről híres Ilonka Rozáliánál, vagyis Róza mamánál kezdtünk, nekünk az áfonyás a nyerő. A puliszkáról azt hittük, jól ismerjük, nem nagyon tudnak újat mutatni nekünk. Hát, ez a tévhit erősen megdőlt: olyat ettünk, mint még soha – jóllehet vannak erdélyi és puliszkában otthonos szabolcsi rokonok is. Nagy felfedezés volt a gomba, amit laska-csorbaleves és csípős túróval készített változatban is kóstolhattunk, illetve gombahab formájában köretként. A klasszikus káposztás ételekről nem is beszélve. Természetesen muszáj volt hazahozni egy kis kóstolót, itt megint csak választani volt nehéz az ízesebbnél ízesebb, saját készítésű, termelői finomságok közül.
Az erdélyi gasztro-élménykaland nem várt meglepetése hazafelé a skanzenből kivezető vonatozás volt! A 90 éve gyártott masinával előremenetben, majd hátratolatva vitt ki minket Kiss József Péter masiniszta, aki 50 éve vezeti a vonatot. Erre nem is számítottunk, de mint hab a tortán, megkoronázta a nagyon jóízű napot.
Borospatakról elhozták Szentendrére is Erdély ízeit
A Taste of Transylvania fesztiválra eddig Erdélyben, a festői gyimesi lankák közt, a borospataki skanzenben került sor. A rendezvény idén első alkalommal lépte át az országhatárt. A gasztrokulturális fesztivál különlegessége, hogy az erdélyi magyar ízek mellett a román, zsidó, szász és örmény konyha legjavába is bepillantást enged. A háromnapos fesztiválon a legjobb hazai, erdélyi és román sztárséfek mutatják be, hogy mindennapi munkájuk során hogyan ötvözik a tradicionális recepteket és eljárásokat a legmodernebb gasztronómiai trendekkel.
Hétpróbás főzőasszonyok és Michelin-csillagos séfek
A rendezvény leglátványosabb programeleme kétségkívül az Örömfőzde. Ennek keretében hétpróbás erdélyi főzőasszonyok és Michelin-csillagos séfek mérik össze a tudásukat: feladatuk, hogy azonos alapanyagokból párhuzamosan főzzenek.
A vasárnap a családoké
Vasárnap a családoké a főszerep: délelőtt az Alma együttes koncertje, majd Csernyik Szende mesemondó előadása szórakoztatja a legkisebbeket, a gyerekeket emellett „molyolda” családi játszóház és kürtőskalács-készítő workshop is várja.
Termelői húsvéti gasztropiac csábít
A Taste of Transylvania programjait termelői vásár és gasztropiac is kiegészíti, ahol akár a húsvéti ünnepi hozzávalókat – füstölt húsokat, sajtokat és más tejtermékeket, csokoládét, mézet, valamint az ünnepi dekoráció elemeit – is beszerezhetik a fesztiválozók.
Hírlevél-feliratkozás
