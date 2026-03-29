Egy őrült nő elrabolt egy 11 éves fiút, amiért bántotta a gyerekét

Egy nő bíróság elé állt, hónapokkal azután, hogy állítólag elrabolt egy 11 éves fiút, akiről azt hitte, hogy zaklatja és fenyegeti a gyermekét.

Az elrabolt fiú végül halálra rémülten futott haza

Az őrült anya elrabolta és megfenyegette a 11 éves gyereket

Szeptember 17-én a 40 éves Shannon Tufuga állítólag bekényszerítette a fiút az autójába, és elvitte őt Provo-i otthonába, hogy a fiú bocsánatot kérjen a gyermekétől. Az anya azt mondta a fiúnak, hogy a férje bántani fogja, és hogy szerencsés, hogy a nő nem gázolta el biciklizés közben.

Az áldozat édesanyja azt nyilatkozta, hogy Tufaga gyermekének tetszett a fia, és az elmúlt két évben zaklatta őt emiatt. Az anya szerint a fia évekig tartó zaklatás után csúnyán visszautasította a lányt, ami ehhez vezetett. Az áldozat édesanyja szerint a gyereknek egy nap elege lett abból, hogy a lány nem hagyja békén. Ezenfelül azt állította, hogy az emberrabló nő férje fegyverrel hadonászott az elrablás után.

Gyakorlatilag kinyitották az ajtót, és azt mondták neki, hogy húzzon el, mire egészen hazafutott. Hisztérikusan ért haza és azt mondta: »Anya, elraboltak!«

Az édesanya elmondta, eleinte hezitált, hogy vádat emeljen Tufaga ellen, ám meggondolta magát, miután megtudta a nő állítólag úgy nyilatkozott, hogy a fiú megérdemelte a vele történteket, és újra megtenné.

A nőt emberrablással és súlyos gyermekbántalmazással vádolják. A provoi rendőrség közlése szerint az ügyet nem ők, hanem egy másik osztály vizsgálta, mivel Tufaga a város alkalmazásában állt. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a nyomozást az Oremi Rendőrkapitányság folytatta le, mivel a vádemelés idején Shannon Tufaga a Provo városánál dolgozott átkelőhely-őrként.

Az amerikai rendőrség tájékoztatása szerint már nem áll a város alkalmazásában. Őrizetbe nem vették, ugyanakkor idézést kapott, így bíróság elé kell állnia - írja a Crimeonline.