Sorban buknak le a drogdílerek: nógrádi férfit vettek őrizetbe a rendőrök
A bátonyterenyei rendőrök vették őrizetbe azt a 35 éves férfit, aki a gyanú szerint több Nógrád vármegyei dílernek szállított és továbbított kábítószert.
Nógrád vármegyében már abba a szakaszában tart a kábítószer-bűnözés felszámolása, hogy a rendőrök az elfogott dílerek felsőbb kapcsolatait, a drog továbbítására szakosodott viszonteladókat veszik őrizetbe. Ezt a folyamatot alapos nyomozás, adat- és információszerzés, valamint elemzés előzi meg.
A gyanú szerint több Nógrád vármegyei dílerhez is ő szállította a drogot
A gyanú szerint a 35 éves férfi hónapok óta több mátraverebélyi és sóshartyáni dílernek szállított és adott el drogot, valamint közvetlenül értékesített és maga is használt tiltott szert. A nyomozószerv a férfit kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki, őrizetbe vette, és kezdeményezte a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. A bűnös vagyon visszaszerzése érdekében a nyomozók autót, pénzt, telefonokat és műszaki cikkeket foglaltak le – írja a Police.hu.
