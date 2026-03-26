Kiderült: ekkor jön Budapestre JD Vance
Magyarországra látogat az amerikai alelnök.
A Mandiner írja, hogy a Politico egy kiszivárgott amerikai külügyi dokumentumból megtudta, hogy az amerikai alelnök még az április 12-i országgyűlési választás előtt Magyarországra látogat: a tervek szerint JD Vance április 7-8-án érkezik hazánkba.
Az időzítés figyelemre méltó, hiszen ritkán jelenik meg ilyen magas rangú amerikai politikus közvetlenül egy választás előtt. A dokumentum alapján a látogatás célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, de nyíltan kirajzolódik a Donald Trump által vezetett adminisztráció politikai irányvonala, ami nyíltan támogatja Orbán Viktor újraválasztását.
Donald Trump korábban is kiállt Orbán Viktor mellett, erős és sikeres vezetőnek tartja őt, ezért is buzdítja az embereket arra, hogy szavazzanak rá – ilyen nyílt támogatás is ritka az amerikai politikai életben.
A kiszivárgott dokumentum szerint új szintre lépett Budapest és Washington kapcsolata az elmúlt időszakban: eredményközpontú partnerség, ami szorosabb együttműködést céloz a védelem, a gazdaság és az energia területén is.
Az amerikai értékelés szerint Magyarország és az Egyesült Államok együttműködése kulcsszerepet játszhat Európa jövőjében.
