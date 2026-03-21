A legifjabb patrióták is ott voltak Orbán Viktorral Miskolcon
"A miniszterelnök elszigetelődött, ráadásul csak az időseket tudja megszólítani" - ezt állítják legalábbis az őt kritizálók. Orbán Viktor miskolci látogatásán azonban egyértelművé vált, hogy a legfiatalabbaktól az idősekig minden magyart képes mozgósítani a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának miskolci állomásán a korábbiakhoz hasonlóan jelentős tömeg gyűlt össze. A tömegben voltak fiatalok, idősek és gyermekek is, hiszen az igazi magyar szívvel már gyermekként is képesek vagyunk meglobogtatni a nemzeti lobogót. Látszik, hogy a miniszterelnök minden korosztályt képes megszólítani.
Orbán Viktor a legfiatalabbaktól az idősekig mozgósítja a magyarokat
A Fidesz az idősek pártja, gondolják ezt sokan tévesen a baloldalon. A miskolci gyűlésen azonban nemcsak hogy háromszor annyian voltak, mint a Tisza hasonló rendezvényén, de a legkülönfélébb korosztályból jöttek oda a Szent István térre, hogy meghallgassák a miniszterelnököt.
Ha a tömeget figyeljük, nem csupán idősek, középkorúak, fiatal felnőttek, de tinédzserek és gyermekek is fogták kezükben a nemzeti lobogót. Mások szüleik nyakából hallgatták a miniszterelnököt - írja a Ripost.
Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta: A következő négy év a veszélyek korszaka lesz. A háború egyre közelebb jön, mert Brüsszel és Kijev úgy döntöttek, hogy béke helyett folyatni akarják a háborút. A valódi kérdés viszont nem az, hogy ki akar háborút, hanem az, hogy kinek van elég ereje ahhoz, hogy nemet mondjon és kimaradjon ebből. A Fidesz az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyar pénzét és az ország biztonságát!
Nem hátrálunk meg se Zelenszkij elnöktől, se brüsszeliektől, se az ő magyarországi megbízottaiktól! Újítsuk meg a szövetségünk és áprilisban győzni fogunk!
- hangsúlyozta a miniszterelnök.
