Öt gyerek maradt árván az ukrajnai háború újabb magyar áldozata után. Az Ungvár melletti Szürtén élő, 40 éves Kolbász Miklóst novemberben sorozták be katonának, majd két hónap kiképzést követően mindössze egy hetet töltött a fronton, megsebesült, ám a kimentése közben halálos orosz dróntámadás érte - írta meg a Blikk.

A 40 éves Kolbász Miklós az ukrajnai háború újabb magyar áldozata

Egy magyar származású katona tragikus módon életét veszítette az ukrajnai háborúban, öt gyermeket hagyva árván. Miklóst egy sorozás során hívták be, miután egyik gyermeke nagykorúvá vált, így nem vonatkozott rá a mentesség. A családja fájdalma óriási, a felesége és gyermekeik mély gyászban vannak az elvesztett apa miatt - írja a Ripost.

– Ne aggódj miattam, csak a kezem sérült meg, kimentenek innen – utoljára ezt mondta Miklós a feleségének, Brigittának. Az asszony utána már csak a halálhírt kapta a hatóságoktól. Brigitta egyik napról a másikra megözvegyült a háború sújtotta Ukrajnában.

Az asszony még mindig nem tudja elhinni, hogy Miklós nincs többé. A legkisebb közös kisfiuk, a 4 éves Krisztián viszont érti, hogy apja nem jön már haza. – Fent van a Jézuskával az égben – mondogatja az édesanyjának, aki ilyenkor könnyezve öleli szorosan magához a gyereket.

– Miklós félt tőle, hogy elviszik katonának, de nem bujkált, ahogy mások teszik, hanem vállalta, amit kimért rá a sors. Bár ne tette volna, bár másképp alakult volna minden! Én sem gondoltam soha, hogy 36 évesen özvegyen maradok – sóhajtotta könnyek közt az asszony.

A férjét november 17-én vitték a sorozó központba, utána két hónapos kiképzést kapott. Január 17-én került egyenesen a frontra, s egyszer arról beszélt neki a telefonban, hogy két napja nem kaptak enni. Majd jött a hír, hogy az osztagot támadás érte. Miklós minden bajtársa odalett, ám ő – csodával határos módon – valahogy túlélte, kéztöréssel megúszta. Ekkor beszélt utoljára a feleségével, akinek megígérte, hogy hazajön.

De mintha csak meg lett volna írva valahol, hogy Miklósnak mindössze 40 év jut ezen a földön... Csak elodázhatta, de nem kerülhette el a végzetét; érte is eljött a halál napokon belül. Dróntámadás érte a mentőosztagot, és ezúttal az ő életének is vége lett.