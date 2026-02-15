Balszerencse péntek 13-án: 30 másodperc alatt fosztották ki Tamást Pesterzsébeten

Még most is nehezen hiszi el D. Tamás, hogy ez épp vele történt, ráadásul péntek 13-án! A világ legátkozottabb napján hatalmas balszerencse érte, pechére épp egy olyan üzletbe ment vásárolni, ahol egy tolvaj is kereste az áldozatát – és pont rá esett a választása. Néhány másodperc elég volt a fickónak, hogy rengeteg pénzt csenjen el tőle.

Tolvaj fosztotta ki a férfit egy pesterzsébeti boltban. / Képünk illusztráció: Shutterstock/Brian A Jackson

Tolvaj pécézte ki péntek 13-án

Tamásnak emlékezetes marad az idei év első péntek 13-ája, és sajnos nem azért, mert rámosolygott Fortuna istennő a lottózóban és csinos kis pénznyereménnyel mehetett haza. Épp ellenkezőleg: a férfinak közel 220 ezer forinttal lett könnyebb a pénztárcája.

Aznap reggel gyorsan leparkolt az autójával az Attila utcai, forgalmas üzlet előtt, hogy vegyen néhány dolgot. Csak egy pillanatra hagyta magára a táskáját, és a pesterzsébeti tolvaj máris lecsapott rá.

„Alig 30 másodperc alatt ellopta a pénzt! Az üzlet másik felében hagytam a táskám, amiben a pénztárcám is volt. Fizetés után elfelejtettem, hogy ott van és elindultam kifelé a kocsihoz. Nem tudtam kinyitni, és akkor jutott eszembe, hogy a boltban hagytam a táskámat” – idézte fel Tamás a Metropolnak, aki ezután gyorsan visszaszaladt az üzletbe.

Emlékszik rá, hogy amint ő sietősen befelé ment, egy másik férfi vásárló ugyanígy kifelé távozott. Később jött rá: a tolvajt láthatta.

Amint beléptem, akkor jött előre az üzlet hátsó feléből az a bizonyos férfi. Fél perc elég volt neki, hogy kinyissa a táskám és eltulajdonítson 220 ezer forint készpénzt.

– folytatta a vállalkozó férfi.

Ultimátumot adott

A tolvaj precíz volt, ugyanis Tamás állítása szerint még a táskát is gondosan visszatette oda, ahol ő hagyta – visszacipzározva! Mégsem volt elég ügyes: egy 50 eurós szerencsére a férfi tárcájának oldalára tapadt, amit nem vett észre, ráadásul a tolvajt a boltban 5 kamera is rögzítette.

Tamás feljelentést tett a helyi rendőrségen, sőt végül úgy döntött, nem hagyja annyiban a történteket. Az egyik pesterzsébeti nyilvános Facebook-csoportban üzent a fickónak!

Te, aki ma reggel 8:05-kor a pesterzsébeti abc-ben belenyúltál a táskámba és eltulajdonítottál nagy értékben készpénzt! Felvett az üzletben 5 kamera a tevékenységed közben. Hogy megspóroljuk a hosszas ügymenetet és a rendőrségnek a munkát, hajlandó vagyok visszavonni a feljelentést, abban az esetben, ha jelentkezel és visszaadod a készpénzt!

– fogalmazta meg posztjában.