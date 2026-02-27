Több mint negyedmilliárd forinttal segíti az év első negyedévben is a rászorulókat a Pro Filii Alapítvány

A most zárult első negyedéves ciklusban 644 pályázótól összesen több mint 3,5 milliárd forint támogatásigénylés érkezett. A kuratórium döntése alapján végül 77-en részesülnek mintegy 255 millió forint összértékű dotációban.

Fotó: Máté Krisztián

A tárgyidőszakban civil és nonprofit szervezetek közül 19 pályázat 110 millió forint, 58 magánszemély pedig több mint 145 millió forint össztámogatást kapott.

A társadalmi felelősségvállalás és az esélyteremtés iránti elkötelezettség jegyében a Pro Filii Alapítvány kiemelt prioritásként kezeli az egészségügyi nehézségekkel küzdő családok támogatását. A szervezet célja, hogy pályázati programja révén kézzelfogható segítséget biztosítson mindazon gyermekek és felnőttek számára, akik tartós vagy súlyos betegséggel élnek.

Az Alapítvány többek között egy szívműtétre váró kislány állapotmegőrző terápiájához, egy daganatos édesanya sejtterápiájához, egy gerincvelő-daganatos kislány komplex terápiájához, egy gerincvelői izomsorvadással élő gyermek otthoni ellátásához, egy többszörös agyműtött, shuntös fiatal mobilitásának támogatásához, vagy éppen egy Angelman-szindrómás gyermek komplex fejlesztéséhez nyújt anyagi segítséget. De a támogatásnak köszönhetően egy végtagrövidült kisfiú intenzív fejlesztése, egy transzplantációra váró gyermek steril lakrészének kialakítása, illetve egy mozgásszervi nehézségekkel küzdő fiatal lány robotterápiája is megvalósulhat.

„Amikor annak idején felkértek a Pro Filii Alapítvány vezetésére, nem csupán egy tisztséget láttam magam előtt, hanem embereket, gyerekeket, akiknek új esélyre van szükségük. Betegeket, akiknek támogatás és biztatás kell a gyógyuláshoz. Családokat, akik egy nehéz élethelyzetben kapaszkodót keresnek, valamint civil és nonprofit szervezeteket, amelyek nap mint nap csendben, elkötelezetten dolgoznak másokért. Alapítványunk munkáját továbbra is az a meggyőződés vezérli, hogy a legkisebb támogatás is sorsfordító lehet, ha szívvel és felelősséggel adjuk” – nyilatkozta dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.