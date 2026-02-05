Folytatják a tiszások az idősek vegzálását: már a mozgóurnás szavazással is bajuk van

Január 29-én konferenciát tartott az egyik Tisza közeli intézet, a Republikon, ahol sok, "magasröptű" gondolat hangzott el a magyar nyugdíjpolitikával kapcsolatban. Ilyen volt például a 13., illetve 14. havi nyugdíj eltörlése, a nyugdíjemelések csökkentése, na meg például a szavazóurnák "problematikussága", amiről az intézet egyik kutatója, Schlanger Márton értekezett. Na de mi is pontosan a bajuk a tiszásoknak a mozgóurna koncepciójával? Mutatjuk.

Mozgóurna igénylést legtöbbször azok az idősek adnak le, akik már nem tudnak eljutni a szavazóhelyiségbe. A Tiszának ez a lehetőség sem szimpatikus

Fotó: Balázs Attila / MTI

A Tisza közeli szakértők megfejtették: kevesebb nyugdíj, cserébe több munka

Mihályi Péter közgazdász arról beszélt a Tisza közeli Republikon Intézet januári rendezvényén, hogy a magánnyugdíjrendszer helyetti állami nyugdíjrendszer szűkítette a rendszer mozgásterét ezért olyan radikális intézkedéseket kellene bevetni, mint a 13. és a 14. havi nyugdíj eltörlése. Ezek szerinte az egyének számára bár kedvezőek, de a rendszer számára olyan többletköltséggel járnak, hogy nem fenntarthatóak. Mihályi véleményét Simonovits András matematikus-közgazdász is osztotta, aki a 13. és 14. havi nyugdíjat egyenesen károsnak nevezte.

A hosszútávú megoldás szerinte az lenne, ha az új nyugdíjasok körében fokozatosan elkezdenék leépíteni ezen extra juttatásokat, a nőktől pedig elvennék a kedvezményes nyugdíjba vonulásához szükséges 40 évet.

Remek kilátások. De hát valahogy be kellene szedni azt az összeget, amit Brüsszel követel.

Folytatódik az idősek vegzálása: már a mozgóurna is probléma

Az intézet egyik kutatója, Schlanger Márton egészen más irányba vitte a beszélgetést - írja a Ripost.

Szerinte ugyanis a mozgóurnás szavazás ellenőrizhetősége korlátozott, ezért érdemes átgondolni ezt a lehetőséget.

Lefordítva: a tiszás szakértők is pontosan tudják, hogy a választási részvétel az idősek körében a legmagasabb. Sok idős azért kéri a mozgóurnát, mert a szavazóhelyiségig már nem tud eljutni, de a szavazati jogával szeretne élni. Ezzel a módszerrel eddig senkinek nem volt problémája, de Schlanger Mártonnak most igen. Csak nem az áprilisi választások eredményétől tartanak? Mi lesz a Tiszával, ha nem teljesíti Ursula von der Leyen parancsát, nem kerül hatalomra és nem tud pénzt küldeni Ukrajnának? Érthető az aggodalom...