Folytatják a tiszások az idősek vegzálását: már a mozgóurnás szavazással is bajuk van
"Választást kell nyerni, aztán mindent lehet" - hangzik a sokat idézett mondat Tarr Zoltán tiszás politikustól. Most maradjunk a mondat első felénél, vagyis hogy választást kell nyerni. Ehhez pedig a Tisza - Brüsszel támogatását élvezve - képes szinte bármeddig elmenni. Most épp a mozgóurna szúrt nekik szemet, amit rengeteg idős azért vesz igénybe, mert nem tud eljutni a szavazókörig. A tiszások szerint azonban ez "problémás".
Január 29-én konferenciát tartott az egyik Tisza közeli intézet, a Republikon, ahol sok, "magasröptű" gondolat hangzott el a magyar nyugdíjpolitikával kapcsolatban. Ilyen volt például a 13., illetve 14. havi nyugdíj eltörlése, a nyugdíjemelések csökkentése, na meg például a szavazóurnák "problematikussága", amiről az intézet egyik kutatója, Schlanger Márton értekezett. Na de mi is pontosan a bajuk a tiszásoknak a mozgóurna koncepciójával? Mutatjuk.
A Tisza közeli szakértők megfejtették: kevesebb nyugdíj, cserébe több munka
Mihályi Péter közgazdász arról beszélt a Tisza közeli Republikon Intézet januári rendezvényén, hogy a magánnyugdíjrendszer helyetti állami nyugdíjrendszer szűkítette a rendszer mozgásterét ezért olyan radikális intézkedéseket kellene bevetni, mint a 13. és a 14. havi nyugdíj eltörlése. Ezek szerinte az egyének számára bár kedvezőek, de a rendszer számára olyan többletköltséggel járnak, hogy nem fenntarthatóak. Mihályi véleményét Simonovits András matematikus-közgazdász is osztotta, aki a 13. és 14. havi nyugdíjat egyenesen károsnak nevezte.
A hosszútávú megoldás szerinte az lenne, ha az új nyugdíjasok körében fokozatosan elkezdenék leépíteni ezen extra juttatásokat, a nőktől pedig elvennék a kedvezményes nyugdíjba vonulásához szükséges 40 évet.
Remek kilátások. De hát valahogy be kellene szedni azt az összeget, amit Brüsszel követel.
Folytatódik az idősek vegzálása: már a mozgóurna is probléma
Az intézet egyik kutatója, Schlanger Márton egészen más irányba vitte a beszélgetést - írja a Ripost.
Szerinte ugyanis a mozgóurnás szavazás ellenőrizhetősége korlátozott, ezért érdemes átgondolni ezt a lehetőséget.
Lefordítva: a tiszás szakértők is pontosan tudják, hogy a választási részvétel az idősek körében a legmagasabb. Sok idős azért kéri a mozgóurnát, mert a szavazóhelyiségig már nem tud eljutni, de a szavazati jogával szeretne élni. Ezzel a módszerrel eddig senkinek nem volt problémája, de Schlanger Mártonnak most igen. Csak nem az áprilisi választások eredményétől tartanak? Mi lesz a Tiszával, ha nem teljesíti Ursula von der Leyen parancsát, nem kerül hatalomra és nem tud pénzt küldeni Ukrajnának? Érthető az aggodalom...
Ki igényelheti a mozgóurnát és mikor?
A mozgóurna alapvetően azok számára biztosított, akik önhibájukon kívül nem tudják felkeresni a szavazókört, ahova be lettek osztva. Ilyen ok lehet a megromlott egészségügyi állapot, a fogyatékosság, vagy a fogvatartás. Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re tűzte ki az országgyűlési választásokat, ha pedig valaki mozgóurnán keresztül szeretne szavazni, akkor az alábbiakra kell odafigyelnie:
- A mozgóurnás szavazásra előzetesen le kell adni egy kérelmet.
- Ezt az igényt február 5-től postai úton, személyesen, vagy elektronikusan is be lehet nyújtani.
- A kérelemben meg kell adni az igénylés okát, a szavazás időpontját, valamint a pontos címet, ahova a kérelmező a mozgóurnát kéri.
