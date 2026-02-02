Durva kijelentések egy Tisza-közeli konferencián: ezt tennék a nyugdíjakkal
A Republikon konferenciáján baloldali közgazdászok a 13. és 14. havi nyugdíj eltörléséről beszéltek.
Az Origo írja, hogy egy, a Tisza Párthoz köthető szakmai rendezvényen Mihályi Péter baloldali közgazdász nyíltan beszélt arról, hogy szerinte a 13. és a 14. havi nyugdíjnak „nincs elvi alapja”, ezért azokat meg kell szüntetni.
Orbán Balázs a közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy végre kimondták azt, amit a baloldal eddig csak kerülgetett, ugyanis a konferencián egyértelművé vált, hogy a nyugdíjcsökkentés nem „kényszer”, hanem tudatos politikai döntés lenne.
Mihályi Péter szerint „nem érdemes megvárni, amíg a 13. havi nyugdíj elinflálódik, most kell meglépni”, mert állítása szerint egy felelős kormány nem költheti minden pénzét a nyugdíjrendszerre.
Jól mutatja ez a gondolkodásmód, hogy mire számíthatnának a nyugdíjasok egy baloldali kormányzás esetén: megszorításokra, magyarázkodásra, és arra, hogy ismét a legidősebbekre tolják át a terheket.
