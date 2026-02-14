Praktikus techajándékok Valentin-napra
Ajándékok, amelyek összekötnek – praktikus technológia a szerelem és az együtt töltött idő szolgálatában.
A Valentin-nap a figyelmességről, a közös pillanatokról és az apró, mégis sokat jelentő gesztusokról szól. Az Anker Innovations, a töltéstechnológiák globális piacvezetője és a fogyasztói elektronika, valamint okosotthon megoldások meghatározó fejlesztője a Valentin-naphoz kapcsolódó ajánlataiban olyan termékeket vonultat fel, amelyek nemcsak praktikus ajándékok, hanem a törődés modern formái is lehetnek. Az Anker Innovations meghatározó márkái: az Anker, a eufy és a soundcore kínálatában olyan okoseszközök érhetők el, melyek segítenek közelebb maradni egymáshoz, meghittebbé tenni a hétköznapokat, és több időt adni a valóban fontos dolgokra.
A mai világban a kapcsolattartás természetes része az életünknek – egy üzenet napközben, egy esti videóhívás, egy fotó, amit azonnal megosztunk a másikkal. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy eszközeink mindig készen álljanak.
Az Anker megbízható töltési megoldásai gondoskodnak róla, hogy a kommunikáció soha ne szakadjon meg. Ahogy egy kapcsolat alapja a bizalom és az egymásból merített erő, úgy biztosítanak az Anker termékei stabil, megbízható energiát a mobil eszközök számára – hogy mindig elérhetőek lehessünk azok számára, akik a legfontosabbak.
Az Anker 140W hálózati töltőadapter USB-C kábellel kicsi, könnyen elfér egy kistáskában is. A töltő kijelzővel és 4 kimenettel – 3× USB-C (140 W) és 1× USB-A (33 W) – rendelkezik, elegáns, ezüst színben pedig kitűnik a töltőadapterek közül.
Az Anker MagGo Power Bank kompakt méretével és kis súlyával utazás közben is rengeteg energiát biztosít az okoseszközök számára, így nem jelent problémát, ha nincs a közelben konnektor. A power bank 10 000 mAh kapacitással rendelkezik, egyszerre két eszközt is képes tölteni, ráadásul támogatja az extra gyors, 30 W teljesítményű vezetékes töltést is.
Amikor az érzelmek megszólalnak
A zene különleges nyelv: közös emlékeket idéz, hangulatot teremt, összeköt. Egy dal, ami az első randira emlékeztet, egy lejátszási lista a közös utazásokhoz – ezek mind erősítik az összetartozás érzését.
A soundcore audioeszközei évek óta népszerű választásnak számítanak, hiszen a kiváló hangminőséget a mindennapi kényelemmel ötvözik. A soundcore Sleep A20 például nemcsak a pihentető alvást támogatja, hanem akár kapcsolatokat is „megmenthet”: az aktív zajszűrés (ANC) segítségével kizárja a zavaró hangokat – például a horkolást –, így a nehezebben alvó pároknak sem kell külön hálószobába költözniük. A modell továbbfejlesztett változata, a kifejezetten alváshoz és regenerálódáshoz tervezett soundcore Sleep A30 hamarosan Magyarországon is elérhető lesz.
A soundcore Liberty 5 vezeték nélküli fülhallgatóval kényelmesen és szabadon csendülnek fel a szerelmes dallamok. Az Adaptive Noise Cancelling 3.0 technológia segítségével az eszköz 0,3 másodpercenként elemzi a környezeti hangokat, hogy valós időben optimalizálja a zajszűrést, így még zajos környezetben is tökéletes hangzást biztosít.
A soundcore Space One fejhallgató szintén az ANC technológia segítségével nyújt kiváló hangzásélményt, miközben kizárja a környezeti zajokat – ugyanakkor átengedi az olyan fontos jelzéseket, mint például a mentőautó szirénája, a figyelmeztető jelzést adó villamos vagy a dudálás. Az integrált mikrofon lehetővé teszi a hangfelvételt és a hívások lebonyolítását is, így a hatékony munkavégzést is támogatja, hogy több idő maradhasson a szabadidőre és a szeretteinkre.
Több idő a szeretteinkre
A szeretet egyik legnagyobb ajándéka az együtt töltött idő. A eufy okosotthon-megoldásai abban segítenek, hogy a mindennapi teendők kevesebb figyelmet igényeljenek, miközben az otthon biztonsága és kényelme garantált marad.
Amikor a technológia átvállalja a rutinfeladatokat, több energia és figyelem jut egymásra – egy közös vacsorára, egy esti beszélgetésre, egy filmnézésre. Mert végső soron a legfontosabb mindig az, hogy együtt lehessünk.
A eufy Omni E28 robotporszívó beépített PDC-vel az összes felületre remek választás. Olyan okos, hogy képes önmaga feltöltésére, és arra is, hogy kiürítse a tartályt a dokkolóállomáson, amely egy többfunkciós Omni Station, többfunkciós bázisállomás. Kikerüli az akadályokat, mindemellett okostelefonhoz vagy tablethez csatlakoztatva távolról is vezérelhető. A takarítás így még kevesebb időt vesz el a mindennapokból, teret engedve a szabadidőnek.
A eufy X10 Pro Omni robotporszívó könnyedén eltávolítja a szőnyegek rejtett szennyeződéseit, beleértve a háziállatok szőrét is, melyet az Omni Station, többfunkciós bázisállomáson ki is ürít a tartályba. A percenkénti 180 fordulatnak és az 1 kg-os lefelé irányuló nyomásnak köszönhetően a porszívó kettős felmosópárnája alaposan eltünteti a foltokat a padlóról, miközben az akadályokat is kikerüli.
