„A magyar sport közös ügy, közös felelősség” - Petíció indult a magyar sportélet jövőjéért

„Kedves sportolók, sportbarátok, sportszeretők, azért szólok most önökhöz, mert az elmúlt időben olyan tervek kerültek napvilágra, amelyek mellett nem mehetünk el szótlanul” - kezdi Nagy Tímea vívó abban a videóban, ami a Sportegyesületek Országos Szövetsége és olimpikonok petíciójának aláírására kér, a magyar sport jövője érdekében.

Nagy Tímea vívó szerint nem szabad veszni hagyni a magyar sport értékeit és eredményeit

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Mi fenyegeti a magyar sportot?

Vannak ugyanis olyan közéleti szereplők, akik szerint a sporttámogatás jelenlegi rendszere pazarlás, azt meg kell szüntetni. Mit jelentene ez a gyakorlatban?

sportegyesületek ezrei kerülnek veszélybe, gyerekek és fiatalok maradnak edzési lehetőség nélkül, a szülők terhei jelentősen megnőnek, és egész sportközösségek szűnnének meg.

Ellehetetlenülne az utánpótlás-nevelés.

Az akadémiai rendszerek összeomlanának.

Eltörölnék a sportolói adókedvezményeket.

Bezárnának a sportlétesítmények

Drasztikus adó- és járulékemelés következne.

A Bors írja, hogy Nagy Tímea és sok más kiváló sportolónk szerint is súlyos következményekkel járna a TAO-rendszer megszüntetése. Egyesületek ezrei válnának életképtelenné, kerülnének megoldhatatlan helyzetbe.

A magyar sport közös ügy, közös felelősség

- hangsúlyozta Nagy Tímea.

A labdarúgás utánpótlás is veszélybe kerülne

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A sportban és az életben megtapasztaltam és megtanultam, hogy ami fontos, azt megóvom. Nem elengedem, megőrzöm

- hangsúlyozta a vívó.

Dr. Téglásy György szerint a sporttámogatásra költött pénz befektetés a jövőbe

Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Dr Téglásy György, a Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat (VKESZ) vezető főorvosa azt emelte ki, hogy a sport nem kiadás, hanem befektetés az egészségesebb, hosszabb életbe.

Ezt nem megvágni, hanem védeni kell

- jelentette ki. Böde Dániel válogatott labdarúgó szerint a magyar foci a kis egyesületekben kezdődik.

Ha elvesztik a támogatást, elvesztik az esélyt is

- mondta.

A sport esélyt ad mindenkinek, a fogyatékossággal élőknek is és ezt a lehetőséget nem szabad elvenni

- jelentette ki Vereczkei Zsolt paralimpiai úszó, korábbi világcsúcstartó. Gergely István, a Honvéd SE ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a sport egyúttal közösségépítő erő is. Fontos, hogy ennek a lehetősége a jövőben is megmaradjon.

A sportegyesületek tartják mozgásban a gyermekeket. Ne hagyjuk, hogy ez megszűnjön!

- szólított fel Sámuel Botond, a Tatabánya SC elnöke.