„A magyar sport közös ügy, közös felelősség” - Petíció indult a magyar sportélet jövőjéért

A Sportegyesületek Országos Szövetsége olimpikonokkal karöltve kezdeményezte a petíciót.

2026.02.15.
„Kedves sportolók, sportbarátok, sportszeretők, azért szólok most önökhöz, mert az elmúlt időben olyan tervek kerültek napvilágra, amelyek mellett nem mehetünk el szótlanul” - kezdi Nagy Tímea vívó abban a videóban, ami a Sportegyesületek Országos Szövetsége és olimpikonok petíciójának aláírására kér, a magyar sport jövője érdekében.

NAGY Tímea; magyar sport
Nagy Tímea vívó szerint nem szabad veszni hagyni a magyar sport értékeit és eredményeit
Fotó: Illyés Tibor / MTI

Mi fenyegeti a magyar sportot?

Vannak ugyanis olyan közéleti szereplők, akik szerint a sporttámogatás jelenlegi rendszere pazarlás, azt meg kell szüntetni. Mit jelentene ez a gyakorlatban?

  • sportegyesületek ezrei kerülnek veszélybe, gyerekek és fiatalok maradnak edzési lehetőség nélkül, a szülők terhei jelentősen megnőnek, és egész sportközösségek szűnnének meg.
  • Ellehetetlenülne az utánpótlás-nevelés.
  • Az akadémiai rendszerek összeomlanának.
  • Eltörölnék a sportolói adókedvezményeket.
  • Bezárnának a sportlétesítmények
  • Drasztikus adó- és járulékemelés következne.

A Bors írja, hogy Nagy Tímea és sok más kiváló sportolónk szerint is súlyos következményekkel járna a TAO-rendszer megszüntetése. Egyesületek ezrei válnának életképtelenné, kerülnének megoldhatatlan helyzetbe. 

A magyar sport közös ügy, közös felelősség

- hangsúlyozta Nagy Tímea.

A labdarúgás utánpótlás is veszélybe kerülne
Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A sportban és az életben megtapasztaltam és megtanultam, hogy ami fontos, azt megóvom. Nem elengedem, megőrzöm

- hangsúlyozta a vívó. 

Dr. Téglásy György szerint a sporttámogatásra költött pénz befektetés a jövőbe
Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Dr Téglásy György, a Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat (VKESZ) vezető főorvosa azt emelte ki, hogy a sport nem kiadás, hanem befektetés az egészségesebb, hosszabb életbe.

Ezt nem megvágni, hanem védeni kell

- jelentette ki. Böde Dániel válogatott labdarúgó szerint a magyar foci a kis egyesületekben kezdődik. 

Ha elvesztik a támogatást, elvesztik az esélyt is

- mondta. 

A sport esélyt ad mindenkinek, a fogyatékossággal élőknek is és ezt a lehetőséget nem szabad elvenni

- jelentette ki Vereczkei Zsolt paralimpiai úszó, korábbi világcsúcstartó. Gergely István, a Honvéd SE ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a sport egyúttal közösségépítő erő is. Fontos, hogy ennek a lehetősége a jövőben is megmaradjon. 

A sportegyesületek tartják mozgásban a gyermekeket. Ne hagyjuk, hogy ez megszűnjön!

- szólított fel Sámuel Botond, a Tatabánya SC elnöke.

Sámuel Botond szerint a sportegyesületek tartják mozgásban a gyerekeket
Fotó: Földi Imre / Nemzeti Sport

Lőrinc Tamás olimpiai bajnok és világbajnok birkózó, négyszeres Európa-bajnok is csatlakozott a petícióhoz. Ő azt emelte ki:

Az elmúlt évek bizonyítják, hogy a magyar sport sikerei működnek. Ezért mindannyiunk feladata, hogy megvédjük ezeket az eredményeket!

Illyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke kijelentette:

A magyar sport eredményeit nem adjuk! Aki dolgozott már érte, tudja: amiért megküzdöttünk a pályán, azt közösen megvédjük.

Szöllősi György: Védjük meg a magyar sportot!
Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke azt hangsúlyozta, hogy a sporttól történő elvonások nem megtakarítást jelentenek, hanem hosszútávú károkat okoznak a fiatalok jövőjében, egészségében, a sporteredményekben.

Védjük meg a magyar sportot!

- szólított fel ő is. 

A "Hajrá, magyarok! Védjük meg a magyar sportot" petíciót ITT tudod aláírni. A petícióhoz csatlakozott Schmidt Ádám államtitkár is:

 

 

