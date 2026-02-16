Lebőgött a NATO – fél nap alatt alázták meg a csapataikat

A NATO látványosan lebőgött egy észtországi katonai gyakorlat során; az ukrán katonák mindössze fél nap alatt a földdel tették egyenlővé a NATO-csapatokat, köztük 17 páncélozott járművet - írja a Ripost.

Kínosan szerepeltek a NATO páncélozott járművei.

Fotó: Sergey Nikonov / AFP

"Nagy bajban vagyunk" – kínosan szerepeltek a NATO-csapatok

A gyakorlat egyik résztvevője a Wall Street Journalnak írta le, hogyan történt. A NATO-csapatok álcázás nélkül bolyongtak, csak a sátraikat és a járműveiket parkolták le. Az ukránok ki is használták ezt; drónjaik gyorsan megtalálták a járműveket és az egységeket, megtámadták azokat.

A gyakorlaton körülbelül 16 000 katona vett részt Észtországból és más NATO-partnerországokból, akik országszerte közös műveleti forgatókönyvekben gyakoroltak. Egy NATO-zászlóalj jellemzően 600-1000 katonából áll.

A jelentés szerint a NATO-csapatok nem reagáltak az ukrán drónokra.

Nagyon könnyen megtaláltuk a járműveket és a gépesített egységeket, dróntámadásokkal gyorsan fel tudtuk számolni őket

– mondta Aivar Hanniotti, aki az ukrán csapatok egy részét vezette a gyakorlat során. Hanniotti észt drónszakértő, akit leginkább pilóta nélküli légi rendszerek koordinátoraként ismert.

Körülbelül 30 drónt vetettek be egy nagyjából 10 négyzetkilométeres területen. A Wall Street Journal szerint az ukrajnai frontvonalakon észlelhető dróntámadások mértéke átlagosan ennek a számnak körülbelül kétszerese.