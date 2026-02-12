Agykárosodása lett egy kismamának az őt ért orosz támadás után

Mint ahogy arról a Ripost is beszámolt, szerda hajnalban Ukrajna több pontján is dróntámadások érték a lakóövezeteket. Az egyik legsúlyosabb eset a harkivi térségben történt, ahol egy drón csapódott be egy családi házba, és több gyermek is életét vesztette.

Dróntámadás miatt halt meg egy több gyerekes család Ukrajnában Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A Harkiv megyében végrehajtott tegnapi hajnali támadásnak halálos áldozatai és sérültjei is vannak. Az Unian ukrán hírügynökség közlése szerint a romok alól három gyermek és egy 34 éves férfi holttestét emelték ki. A becsapódásban megsérült egy 35 éves, várandós nő, valamint egy 74 éves asszony is. A beszámoló szerint az orosz hadsereg Sahíd típusú drónnal hajtotta végre az akciót.

A támadás után a terhes nőt és az idős asszonyt kórházba szállították. Az áldozatok között két egyéves kisfiú, egy kétéves kislány és a 34 éves édesapjuk volt, akik mindannyian meghaltak, miután közvetlen találat érte a család otthonát Bogoduhivban.

A drón kedden éjfél előtt csapódott be a házba, amely azonnal lángra kapott, emiatt pedig a család tagjai bent égetek a lakásban.

A 35 éves anya túlélte a támadást, de robbanásban súlyos sérüléseket szenvedett: traumás agysérülése lett, és a teste több helyen megégett – közölték a hatóságok.

A lerombolt ház mindössze 20 kilométerre van az orosz határtól, ahová a család csak néhány nappal korábban menekült, hogy ne legyenek a frontvonal közvetlen közelében.

A napokban Harkiv második legnagyobb városaként ismert Bohoduhiv folyamatos támadás alatt volt, a civil veszteségekről naprakészen számolnak be a különféle csatornákon.

Dróntámadás Odesszában

Február 8-ról 9-re virradó éjjel az orosz erők több ukrajnai települést vettek célba rakétákkal és drónokkal. Az összehangolt támadások Odesszát, Ukrajna egyik legfontosabb déli városát sem kímélték, ahol civil halottakról és sérültekről érkeztek jelentések.

Odesszában lakóházakat is eltalált a támadás, és egy gázvezeték is megsérült. A beszámolók szerint helyi idő szerint fél egy körül több robbanás rázta meg a várost. Az egyik becsapódás egy lakóépületet ért, ahol több lakásban is komoly károk keletkeztek.