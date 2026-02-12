Több mint ezer lakásban nincs fűtés Kijevben az újabb orosz támadás után

Az oroszok hónapok óta támadják az ukrán energiahordozókat. Az ukrán elnök szerdán elmondta, hogy az oroszok részéről semmilyen jel nem utal arra, hogy az effajta támadások abba maradjanak. Sőt, a napokban csak még több dróncsapást mérnek az atomerőművekre.

Rengeteg lakóház maradt fűtés nélkül az ukrán fővárosban. Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Szerda este a drónok mellett ballisztikus rakétákat is bevetettek az oroszok, amelyekkel a fővárost, Kijevet és Odesszát támadták. Az újabb csapás súlyos károkat okozott és két civil meg is sérült, mikor az épületekbe csapódtak a drónok. Mint az kiderült, egyikük súlyos sérüléseket szenvedett.

Az ukrán fővárosban nincs fűtés

A legújabb támadást követően 2600 lakóház maradt fűtés nélkül Kijevben. Ezzel kapcsolatban Vitalij Klicsko Kijev polgármestere elmondta, hogy a város folyójának bal és jobb partján található toronyházakat is érintette a támadás, főként Desnyanyanskyi, Dnyiprovskyi, Pecherskyi és Szolomjanskyi kerületekben.

Emellett Kijev hetek óta küzd az áramellátási gondokkal. Ezért az ország vezetése egy tervet készített, amely alapján mindenki előre tudhatja, hogy mikor fogják újra lekapcsolni az áramot. Az áramszünet ütemterve minden napra vonatkozik, ráadásul a legújabb változtatások miatt a legtöbb helyen 15 órán keresztül nem lesz víz, fűtés és áram sem. Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.

Az áramkimaradások csak tovább nehezítik a helyzetet, ugyanis nem elég elviselni a háború okozta mindennapos küzdelmeit, hallgatni a fegyverropogást, még arra sincs lehetőségük az ott élőknek, hogy egy meleg lakásba mehessenek haza.

Odessza is folyamatos támadások alatt

Az oroszok Kijev mellett ismét megtámadták Odesszát is. A város egyik kerületében egy infrastrukturális létesítmény megrongálódott - jelentette be a az ukrán katonai adminisztráció vezetője.

Korábban, február 8-ról 9-re virradó éjszakán több ukrán település ellen támadást indítottak az orosz erők. A támadássorozat egy célzott rakéta és egy dróntámadás együtteséből állt. Célponttá vált Ukrajna déli városa, Odessza is. Civil áldozatról és sebesültekről is beszámoltak.