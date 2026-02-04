Hűséges macskájával tekerte át Európát a mozgássérült Gyula

Öt év, hét ország és több mint tízezer letekert kilométer van Gyula lábaiban. Gyermekkora óta mozgássérült, egy súlyos betegség miatt járógép van az egyik lábán, így vágott neki a nagyvilágnak. De nem egyedül: hűséges útitársa Picúr cica, aki a kormányon trónolva utazta végig vele Európát. Spanyolországban még az El Camino 1100 kilométeres zarándokútját is végigcsinálták, természetesen két keréken. Történetük a kitartásról, a feltétel nélküli szeretetről és egy hihetetlen barátságról szól ember és macska között.

Gyula mozgássérült, mégis több ezer kilométert tekert, ráadásul a macskáját is vitte Fotó: beküldött/ Horváth Gyula

Hűséges macskájával tekerte át Európát a mozgássérült magyar férfi

Magyarország, Ausztria, Németország, Franciaország, Spanyolország, Svájc, Szlovénia, Olaszország és Portugália - ez volt Gyula és hűséges macskája, Picúr főbb útvonala. A férfi mozgássérült, de ez soha semmiben nem akadályozta őt. Sőt! A különös páros már ötödik éve rója Európa útjait egyetlen kerékpáron.

Útlevele is van Picúrnak, viszont vannak olyan országok, ahová nem utazhat még így sem Fotó: beküldött/ Horváth Gyula

Macskával az úton

Gyula három éve a fejébe vette, hogy biciklire pattan és bejárja - ha nem is az egész világot. de Európát. És hogy hogy lett az otthontalan kiscicából a világ egyik legnagyobb utazó macskája? A válasz egyszerű és megható.

Nem sokkal az indulás előtt vettem magamhoz Picúrt, így egy pillanatig sem volt kérdés, hogy jön velem. Nem akartam őt másra hagyni, főleg ilyen hosszú időre. Amikor örökbe fogadtam, akkor megígértem neki, hogy vigyázok rá, amíg él, így ő lett a hűséges útitársam

-meséli a férfi.

Picúr ilyen pici volt, amikor Gyula örökbe fogadta őt Fotó: beküldött/ Horváth Gyula

„Úgysem fogsz megtanulni biciklizni!”

Gyula sorsa már nyolc hónapos korában megpecsételődött. Gyermekbénulás szövődményeként az egyik lába nem úgy működik, ahogy kéne, csak járógép segítségével tud menni.

Járógépet viselek, és én azzal bringázok. A járógép csak azért van, hogy ne essek el, meg tovább tudjak gyalogolni. Durván 50 éve csak fél lábbal közlekedem mindenhol.

Az orvosok és a környezete sem jósoltak neki aktív életet. Sokan kételkedtek benne, még az édesanyja is azt hitte, sosem tanul meg biciklizni, ő azonban három nap alatt rácáfolt erre.

Anyám azt mondta nekem gyerekkoromban: Fiam, nem kapsz biciklit, úgysem fogsz tudni megtanulni bringázni!

- emlékszik vissza mosolyogva a férfi. De a dac erősebb volt a fizikai korlátnál. Gyula „kölcsönvette” a húga kerékpárját, és mindössze három nap alatt bebizonyította: számára nincs lehetetlen. Ez a bizonyítási vágy hajtotta akkor is, amikor 2021-ben úgy döntött, biciklivel bejárja a fél világot.