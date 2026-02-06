RETRO RÁDIÓ

Ha ezt a műveltségi kvízt hibátlanul kitöltöd, tényleg zseni vagy

Sokan azt hiszik, hogy jó az általános műveltségük, de ez a kihívás gyorsan rácáfolhat erre. Ez a kvíz olyan kérdéseket tartalmaz, amelyeknél még a legmagabiztosabbak is elbizonytalanodnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 11:30
Szereted a kihívásokat? Imádod tesztelni, mennyire vagy képben a világgal? Akkor kapaszkodj meg, mert a műveltségi kvízek újra hódítanak – és most keményebbek, mint valaha! Ezek a kérdések nem csak az iskolában tanult lexikális tudást piszkálják meg, hanem azt is, mennyire figyelsz a mindennapokban zajló eseményekre.

kvíz
 Készen állsz a kihívásra? Ez a kvíz próbára teszi, mennyire vagy képben a világgal! (Fotó: Pexels, illusztráció)

Ez a műveltségi kvíz még a legokosabbakat is megizzasztja – te meddig jutsz?

Egy igazi fejtörő műveltségi kvízben minden belefér: történelmi bakik, földrajzi csavarok, irodalmi klasszikusok, sőt még a popkultúra ikonikus pillanatai is. Elsőre talán egyszerűnek tűnik egy-egy kérdés, de vigyázat! Sokszor épp a „tuti válasz” bizonyul csapdának. Vajon tudod, melyik város volt Magyarország első fővárosa? Vagy hogy melyik festő vágta le a saját fülét? És mi a helyzet a tudományos érdekességekkel, amiket mindenki hallott már – de kevesen tudnak pontosan?

Nem véletlen, hogy ezek a kvízek tarolnak a közösségi médiában. Egy jó eredmény dicsekvésre ad okot, egy rosszabb pedig azonnali visszavágót követel. Barátok, családtagok, kollégák – mindenki beszáll, és hirtelen mindenki szakértő lesz… legalábbis addig, amíg meg nem jelenik a következő kérdés.

A legjobb az egészben, hogy nincs tét – mégis van izgalom. Egy műveltségi kvíz egyszerre szórakoztat és tanít, miközben észrevétlenül ráébreszt: mindig van mit tanulni. Szóval a nagy kérdés már csak az… te vajon mindet kitalálod?

 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik város Magyarország fővárosa?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Ki festette a Mona Lisát?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik bolygót nevezik a „Vörös bolygónak”?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Hány kontinens van a Földön?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik állat a legnagyobb a világon?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Melyik évben volt a holdra szállás?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Mi Magyarország hivatalos pénzneme?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik kontinensen található Egyiptom?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Ki volt Albert Einstein?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Ki írta az „Egri csillagok” című regényt?

 

