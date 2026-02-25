Kiugrott az ablakon egy diák, mert rossz jegyet kapott

Tanítási időben rémisztette halálra egy 13 éves diák az osztálytársait, amikor az általános iskolája első emeletéről kiugrott az ablakon a Beszterce-Naszód megyei Telcsen. Azonnal riasztották a mentőket, rohammentő érkezett a helyszínre.

Egy 13 éves diák kiugrott az ablakon az általános iskolája első emeletéről Romániában (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

Kiugrott az ablakon, azonnal riasztották a mentőket

Amikor a rohammentő megérkezett a helyszínre, a földön fekvő tizenéves eszméleténél volt. Ágyéki sérüléssel és lábtörés gyanújával szállították kórházba. A román intézmény igazgatója, Domnica Homei megerősítette, hogy a 13 éves diák szándékosan követte el tettét.

Amikor megkérdezték tőle, miért tette, azt válaszolta, hogy »Az élet nehéz«. A magyarázat több irányba mutatott: megpróbált jobb jegyet szerezni fizikából, azt hiszem, de a vártnál rosszabbat kapott, és úgy érezte, minden hiábavaló, az élet nagyon nehéz. Nem is próbáltam túl sok részletet megtudni, mert még soha nem kerültem ilyen helyzetbe, és annyira megijedtem, hogy nem tudtam, helyes-e belemenni a részletekbe

– nyilatkozta az igazgató a keddi eset kapcsán.

A hatodikos fiú nagyon megijesztette az osztálytársait, hiszen mindez pillanatok alatt történt, az ablakpárkányra való felállástól a kiugrásig. Úgy tudni, a diák jó tanuló volt, nem volt problémás személyiség – írja a Maszol.

A klinikai és paraklinikai vizsgálatokat követően, amelyek a jobb boka és az ágyéki gerinc szintjén elszenvedett sérüléseket állapítottak meg, a 13 éves fiút orvosi javaslatokkal látták el, majd a hozzátartozók kérésére elbocsátották

– közölte a Besztercei Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház szóvivője, Camelia Strungari.