Gyerekekkel teli iskolaterem robbant fel Ukrajnában, Dnyipróban
Robbanás rázta meg hétfőn a dél-ukrajnai Dnyipro egyik líceumi termét. Egy lőszerbemutató közben történt detonációban két diák megsérült, a gyerekek pánikban menekültek az óvóhelyre.
2026. február 23-án robbanás történt a dél-ukrajnai Dnyipro egyik líceumában, amely során két gyerek sérült meg, és kórházba szállították őket – ezt a helyi rendőrség közölte a helyszínen zajló vizsgálat kapcsán - írja a Ripost. A hatóságok szerint nem támadás történt, hanem egy oktatási célú bemutató csúszott tragikus balesetbe, a rendőrség vizsgálja, hogyan kerülhetett működőképes eszköz a tanterembe, és betartották-e a biztonsági előírásokat.
A diákok és gyerekek is szenvednek Ukrajnában
Az incidens egy „gyakorlati bemutató” során következett be, amikor a tanulóknak katonai jellegű felszerelést és lőszert mutattak be egy teremben. A rendőrség és a helyszínre érkező nyomozó egységek a közösségi médiában megjelent bejelentések alapján mentek ki az iskola helyszínére, ahol füsttel és egy hangos detonációval járó esemény történt. A diákok, a szülők és tanulók szerint a robbanást követően pánik tört ki: több gyerek úgy érezte, mintha légiriadó lenne, ezért sokan a menedékhelyre mentek le.
Mit mondanak a hivatalos jelentések? A rendőrség vizsgálja:
- Két kiskorú hogyan szenvedett sérülést?
- Biztonsági előírásokat megsértettek-e a bemutató során?
- Mérlegelik, szükséges-e büntetőeljárást indítani az ügyben
A rendőrségi tájékoztatás szerint a robbanás lőszer bemutató vagy gyakorlati eszköz detonációjaként következett be, nem pedig valamilyen előre eltervezett támadás részeként.
Ez az eset is rávilágít arra, hogy még békeidőben is magas kockázatúak lehetnek a katonai jellegű oktatási események Ukrajna oktatási intézményeiben, olyan országban pedig különösen, ahol a fegyverek és gyakorlati anyagok a mindennapi élet részét képezik a háborús környezetnek.
Ez a baleset nem volt terrorcselekmény vagy katonai támadás. A rendőrség és a vizsgálóbírók még elemzik az esemény körülményeit, és a jövőben akár bűncselekmény megállapítása is napirendre kerülhet. Viszont az eset kristálytisztán mutatja, hogy ha most befejeződne a háború a lakosság, köztük elsősorban a gyerekek, még így is akár évtizedekig szenvedhetnek a felhalmozott fegyver és lőszer mennyiség által okozott balesetek miatt. A két kórházba került gyermek állapotáról egyelőre semmi biztosat nem tudunk.
