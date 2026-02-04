Két métert zuhant egy autó Kókán - így van most a szerencsétlenül járt sofőr

Sokkoló balesetről számolt be február 3-án, a Kóka Önkéntest Tűzoltó Egyesület. Közleményük szerint egy személyautó Kóka és Zsámbok között balesetet szenvedett. A sofőr megcsúszhatott az úton és két métert zuhant az út mellett lévő árokba.

Két métert zuhant az autós Fotó: Kóka Önkéntest Tűzoltó Egyesület

Két métert zuhant és a feje tetején állt meg az autós

A Kóka Önkéntest Tűzoltó Egyesület közleménye szerint kedden balesetet szenvedett egy autós Kókán, akihez azonnal vonulnia kellett az egységeknek.

2026 február 3-án 22:52-kor kapta egyesületünk a riasztást, hogy Kóka és Zsámbok között egy autó balesetet szenvedett. A vonulás során kiderült, hogy a baleset Kókán belül történt. A jelzett helyen egy személygépkocsi az úton megcsúszott. Az autó az út melletti körülbelül két méter mély árokba csapódott, fejjel lefelé

– közölték.

Az autósnak óriási szerencséje volt, ki tudott szállni a felborult járműből Fotó: Kóka Önkéntest Tűzoltó Egyesület

Végül elárulták azt is, hogy mi történt a sofőrrel a baleset után.

A gépjárműben egy fő utazott, aki a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta az autót. Őt a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A kiérkező egységek a helyszínt biztosították, mivel az autó elhelyezkedése miatt az áramtalanítás nem volt lehetséges

– zárták beszámolójukat.

Lapunk az egyik helyi férfival, K. Balázzsal is beszélt, aki látta, amint dolgoznak a tűzoltók.

Éppen mentem haza, amikor megláttam a tűzoltókat az út szélén

– kezdte a férfi. "Kiderült, hogy lezuhant egy autó és a feje tetején állt meg. Én azt hittem, hogy a sofőr rosszul lett és azért történhetett ez, de kiderült, hogy az időjárási viszonyok miatt megcsúszott. Hatalmas szerencséje volt, mert kiszállt magától a kocsiból!" – zárta gondolatait Balázs.