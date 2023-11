Balesetek: megújult az Üllői út, de veszélyesebb lett, mint volt – fotók

Korábban komoly ellentét alakult ki a XVIII. kerület baloldali vezetése és Karácsony Gergelyék között, mert a főváros nem akart hozzájárulni a saját fenntartásuk alatt lévő Üllői út helyi felújításába. Az ígért támogatás elmaradt, így az önkormányzat saját szűkösebb kereteiből valósította meg. Az eredmény is olyan lett, szűkös...

Több helyen is beszűkítették az útpályát Fotó: Metropol

Frissen átadva

A XVIII. kerületi önkormányzat által kiírt útfelújításos közbeszerzés az Üllői út egyik legforgalmasabb szakaszának, a Béke tér és a Szarvascsárda tér közötti 2800 méteres szakasznak a felújítását foglalta magába. Az építő cég április 24-én vette át a munkaterületet, és azóta folyt a kivitelezés. Néhány napja átadták a lezárt részeket, ám azóta rövid idő alatt több baleset is történt.

Több baleset is történt már itt - ezt például maga a baloldali kerületi polgármester posztolta ki...

Forrás: Facebook/Szaniszló Sándor polgármester

Beszűkített utak

Budapest-szerte mindenfelé azt érzik az autósok, hogy szűkítik a kocsival járók mozgásterét – cserébe viszont nem lesz biztonságosabb a közlekedés, még a „preferált” kerékpárosok is sokszor veszélyesebb helyzetbe kerülnek.

Most az Üllői úton sikerült akkorát szűkíteni az úton, hogy azonnal több baleset is történt. Nyilván nagyon jó hír, hogy a projekt részeként számos fontos elem megújult, mint a villamosperonok. Emellett négy kijelölt helyen további ,,középszigeteket” is létesítettek, aminek a célja a közlekedésbiztonság javítása lett volna az Üllői úton, ám mint az azóta eltelt idő bebizonyította, baleseti gócpontok lettek. Az elmúlt néhány nap alatt két komoly baleset is történt két különböző helyen az új útszűkítéseknél.

Ennyire szűk lett... Fotó: Metropol

Mindkét esetben valószínűleg az út már annyira szűk volt, hogy az autós kerekével a padkára futott, ami megdobta, majd oszlopokat szántottak ki mindkét helyen.

És nem csak arról van szó, hogy sérül a sofőr, a kocsi és az utcabútor: folyamatos veszély, hogy a kirepülő, kisodródó autók „letarolják” a járdaszigeten várakozó vagy a járdán sétáló gyalogosokat.

Erre már többen is ráfutottak Fotó: Metropol

A polgármester szerint a gyorshajtók a hibások

Az Üllői út–Vág utca sarkán több közlekedési tábla is áldozatul esett az egyik újonnan létesített középszigeten – számolt be a balesetről Szaniszló Sándor polgármester (volt MSZP-s, majd DK-s) a Facebook-oldalán.

Az útszűkítés nem váltotta be a reményeket Fotó: Szaniszló Sándor polgármester

A kerületvezető szerint az út teljesen biztonságos, a felújítás a szabályok szerint történt, az eset szerinte a gyorshajtás miatt következhetett be. Ebben nyilván van igazság, hiszen az őrült száguldozók gyakran embert is ölnek, de a képeinken látszik az is, hogy az út túl szűk lett Budapest egyik fő „ütőerén”.

Karosszériadarabok az útszűkítés mellett... Fotó: Metropol

Például az Üllői út–Ungvár utca kereszteződésében nagyon szűken lehet csak elférni. Egymás után jön több útszűkítés, ami megnehezíti a manőverezést. Nyilván fontos, hogy lassítson az autós, de először balról egy középsziget miatt kell jobbra kormányozni, majd miután megszűnik, egyből balra is kell rántani a kormányt, mert jobbról már érkezik is a villamosperon szűkítése, és ezzel együtt balról pedig egy újabb középsziget. Így az autó kereke csak pár centivel megy el padka mellett. Arra haladó autósok már november végén felhívták a figyelmet a balesetveszélyes szűkítésre.

Úgy tűnik, nem foglalkoztak vele, mert míg a videóban megvannak a peron oszlopai, ottjártunkkor már igen csak hiányos állapotban voltak, valószínűleg itt is letarolt egy autó pár korlátot a villamosperonról. Itt is hasonló dolog történhetett, felfutás a padkára, ami megdobta az autót és az kivitte az oszlopokat...

Több korlátot is kivitt az autó Fotó: Metropol

A meghajlott korlát Fotó: Metropol