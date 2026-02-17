Élőben közvetítette Snapchaten, ahogy halálos autóbalesetet okoz friss jogsijával a 18 éves

A 18 éves Liberty Mitchell épphogy kézhez kapta friss jogosítványát és máris halálos autóbalesetet okozott. A tini ráadásul veszélyes manőverezését, cikázását az utakon gyorshajtása közben Snapchat-en közvetítette is barátainak. Épp ezért autójával egy előzés közben három másik járműnek ütközött. A baleset halálos áldozatokat is követelt és olyanokat is, akik azóta súlyos, életre szóló sérüléssel kell együtt éljenek.

Friss jogosítvánnyal okozott halálos autóbalesetet. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Friss jogosítvánnyal okozott halálos autóbalesetet

Habár a mentősök gyorsan a helyszínre értek, egy taxison, Octavian Codreanun már nem lehetett segíteni, míg utasa, egy tanárnő, Moyra Whelan később a kórházban vesztette életét. A tragédia miatt Mitchellt azonnal letartóztatták, vádat emeltek ellene és nyomozást indítottak. Ekkor derült ki, mindössze három hete volt jogosítványa.

A vizsgálat során közösségi médiáját is átkutatták, melyből kiderült, a Snapchat-videó alapján 160 km/h-val halad egy vidéki úton majd áttért egy szemközti sávba, amikor ott volt egy szembejövő jármű. Ez utóbbi manőverkor barátai kiabálva kérték, hagyja abba. Tetteinek csupán egy enyhítő körülménye volt az ügyvédje szerint: az, hogy egy fiatal és tapasztalatlan sofőr volt, aki nem tudta felmérni vezetési tapasztalat hiánya miatt a manőverével járó veszélyeket.

Mitchellt a bíróság ennek ellenére hat év, nyolc hónap börtönbüntetésre ítélték, továbbá nyolc év és négy hónapra eltiltották az autóvezetéstől is 2022 decemberi halálos autóbaleset okozása miatt, írja a DailyStar.