Elraboltak két tinilányt

Az amerikai rendőrség szerint elraboltak két fiatal lányt, miután egy férfi az interneten keresztül kapcsolatba lépett velük, majd hónapokig tartó online beszélgetés és ajándékküldés után csaknem 24 órát vezetett, hogy személyesen találkozzon velük a szülővárosukban.

Elraboltak két lányt, a rendőrség sikeresen elkapta az emberrablót (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Elraboltak két lányt, miután megismerkedtek egy férfival az interneten

Két fiatal lányt biztonságban megtalálták Floridában, miután a rendőrség szerint egy férfi elrabolta őket, akivel korábban a Robloxon és a Snapchaten tartották a kapcsolatot. A hatóságok a 19 éves, nebraskai Hser Mu Lah Sayt nevezték meg gyanúsítottként, aki állítólag közel 24 órát vezetett, hogy felvegye a 12 és 14 éves testvérpárt Indiantownban.

A lányok eltűnését január 31-én este jelentették be. A tinédzserek korábban egy parkba mentek, majd egy családtag megtalálta őket és büntetésből elvette a telefonjaikat. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi hónapok óta kommunikált velük Snapchaten. Bár az alkalmazást törölték a telefonjaikról, az újratelepítés után a rendőrök folyamatos üzenetváltást találtak, ami emberrablás gyanúját vetette fel.

A tinédzsereket órákkal később a férfi járművében találták meg, és a Martin megyei seriffhivatal közlése szerint sértetlenül hazatérhettek.

Ez egy kijózanító eset volt számunkra itt a megyei seriffhivatalban. Hálásak vagyunk azért, ahogy véget ért

– közölte a hatóság.

Az információk szerint a lányok egy otthoni, családi tablet segítségével folytatták a kommunikációt, miután elvették tőlük a telefonjukat. Lah Say ellen később két rendbeli emberrablás és két rendbeli gyermekfelügyeleti jog megsértése miatt emeltek vádat.

John Budensiek, Martin megye seriffje a hétfői sajtótájékoztatón közölte: egyelőre nem ismert, milyen tervei voltak a gyanúsítottnak, de úgy véli, a rendőrség időben közbelépett, és megakadályozta, hogy „valami katasztrofális” történjen a befolyásolható fiatal lányokkal – írja a People.