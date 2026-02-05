Nem akárkikkel vonatozott együtt Gulyás Gergely Kristóf, de amit hallott az még ledöbbentőbb

Ma reggel Kapitány Istvánnal és a Tisza debreceni jelöltjével, Tárkányi Zsolttal vonatoztam. Érdekes dolgokról beszélgettek…

– kezdte legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett videóját Gulyás Gergely Kristóf.

Gulyás Gergely Kristóf különleges beszélgetésnek volt fültanúja Fotó: Kocsis Zoltán/MTI

„Nem fogjátok elhinni, hogy mi történt velem. Éppen Debrecenben tartok vonattal, és ittam egy kávét a MÁV-nak az új intercityn található étkezőkocsijában. És besétált mellém Kapitány István, Shell Kapitány, illetve a Tiszának a Hajdú-Bihar egyes jelöltje, Tárkányi Zsolt. Elkezdtek ott susmusolva beszélgetni, úgyhogy kicsit azért füleltem én is, és megdöbbentő, amiről itt nyilvánosan beszélgettek. Egyrészt Tárkányi Zsolt beismerte, hogy átverik az embereket, és idézem, felírtam ezt a mondatot. Azt mondta, hogy ez jó, hogy vonattal vagyunk, ezt kajálják az emberek, ezért mondtam, hogy jöjjünk ezzel, amúgy a fasznak van kedve. Hát kedves Zsolt, sokan járunk vonattal, úgyhogy nekünk van kedvünk, és szerintem tök jó, hogy a MÁV egyébként fejlődik és tök színvonalas az intercity közlekedés. Ami sokkal érdekesebb, az Kapitány Istvánnak a gondolatmenete volt, ahogy azt ecsetelte, hogy milyen korrupciós hálókat akarnak kiépíteni, hogyha ők hatalomra kerülnek. Azt mondta, hogy a nagy beruházásoknál ki kell előre alakítani egy kkv-kört, amikkel majd szerződni fognak. Hát ezek ők, amikor azt gondolják, hogy nem figyel senki. A véletlenek ilyenek, és lebuktatják lépésről lépésre saját magukat. Ezek ők, ne hagyd, hogy átverjenek, április 12-én te is szavazz a Fideszre!” – fogalmazott a videójában a Fidesz fővárosi képviselője.