Célkörözési csoport fogta el a börtön elől bujkáló magyar drogdílert

Elképesztő mennyiségű kábítószerrel kereskedett. Sok év börtön vár a magyar drogdílerre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 15:15
A Pest vármegyei rendőrök elfogták azt a férfit, aki tagja volt a Spanyolországból Magyarországra drogot szállító csoportnak. A drogdíler több éves nyomozás után került rendőrkézre.

Hatmillió készpénzben – elfogták a börtön elől bujkáló magyar drogdílert (Fotó:  police.hu)

Miután a csoport tevékenyége a zsaruk célkeresztjébe került, azonnal elkezdték az adatok gyűjtését és a szálak felgöngyölítését. A nyomozás több évig zajlott. Kiderült, hogy a szervezet döntően magyar állampolgárokból állt, akik Spanyolországban termesztették a cannabist, de gyakran beszállító partnerektől is vásároltak. A mintegy 300 kilogramm kábítószert kamionokban szállították Németországba és Magyarországra.

Rövid idő alatt a nyomozók látókörébe került C. Zsolt, aki ezeket a szállítmányokat közel egy éven keresztül, egy agglomerációban lévő telephelyen vette át. A 20-50 kilogramm közötti áru kéthetente érkezett az 51 éves férfihoz, ami később a fővárosba került.

A dílert még 2021 szeptemberében, a lakásán fogták el az nyomozók. Büntetőeljárást folytattak ellene, majd a 2025 év végén a bíróság kábítószer-kereskedelem miatt nyolc év fegyházbüntetésre ítélte és tíz évre eltiltotta a közügyektől. Hiába próbált azonban C. Zsolt megszökni és elbújni az ítélethirdetés és a hatóságok elől, a Pest vármegyei rendőrök célkörözési csoportja február 5-én a budapesti búvóhelye előtt a nyomára bukkant és elfogta. A lakásban kutatást tartottak, ahol kis mennyiségben kokaint, valamint 6 millió forint készpénzt találtak, amit lefoglaltak a rendőrök. A bíróság elrendelte C. Zsolt letartóztatását – írja a police.hu.

 

