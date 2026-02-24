RETRO RÁDIÓ

Újabb összeomlás a Bakáts téren: 50 millióba fájt Baranyi Krisztina felelőtlen húzása

Egyetlen éjszaka leforgása alatt lécelt le végkielégítéssel a zsebében Baranyi Krisztina minidiktatúrájának jegyzője, de további 14 ember is felállt. Az önkormányzat hemzseg a volt pártpolitikai káderektől, a kerület pedig alig-alig működik, de nem a pénzhiány miatt.

Megosztás
Szerző: Mp
Létrehozva: 2026.02.24.
ferencváros baranyi krisztina torzsa sándor gyurákovics andrea

Nagy zűr van Ferencvárosban, mondhatni év elején összeomlott az önkormányzat „látszatműködése”. Tendencia már, hogy a fejlesztések pazarló módon végül mégsem valósulnak meg, legutóbb a kerületiek 86 millió forintja landolt így a kukában. Mindeközben a kerület polgármestere, Baranyi Krisztina bukott pártpolitikai kádereket, zűrös alakokat vesz fel maga köré zsíros fizetéssel. Bírálói szerint a polgármester a kerületi intézményvezetők pályázatait is rendre addig csűri-csavarja, amíg nem a neki tetsző eredményt kapja. Az év elei összeomlást például most az generálta, hogy a Baranyi által felelőtlenül alkalmazott új jegyző közös megegyezéssel, váratlan gyorsasággal lelépett, 14 másik önkormányzati dolgozóval együtt.

Baranyi Krisztina már egyszer megpróbált minidiktatúrát építeni
Baranyi Krisztina már egyszer megpróbált minidiktatúrát építeni, most úgy fest neki futott még egyszer / Fotó:FB

Mint megtudtuk, a jegyzőn kívül elmentek irodavezetők, csoportvezetők és ügyintézők is. Gyurákovics Andrea az üggyel kapcsolatban a Metropolnak nyilatkozott.

Gyurákovics Andrea, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint Baranyi áldozatként tüntetné fel magát, miközben minden felelősség őt terheli / Fotó: Gy.A.

 Egy éjszaka leforgása alatt és szép végkielégítéssel távoztak, hivatalosan mostanáig tisztázatlan okok miatt. Egyértelmű, hogy Baranyit terheli a felelősség, hiszen annyira ragaszkodott az új jegyző személyéhez, hogy korábban annak ellenére alkalmazta, hogy köztudottan eljárás zajlott ellene. A polgármesterasszony újabb malőrje „potom” 50 milliójába került Ferencvárosnak, ugyanis annyi végkielégítéssel léptek le  

– részletezte a helyi Fidesz-KDNP frakcióvezetője.


Durva részletek: Baranyi „politikai kontrollt” akart a hivatalban

Először is Baranyi Krisztina lecserélte a korábbi képviselőit, az újak feladata láthatóan a döntéshozatalban való bólogatás. Aztán a polgármester „nyugdíjazta” a korábbi jegyzőt.
"A korábbi jegyző szakmai szempontok okán, nem lett volna hajlandó végrehajtani a hivatal teljes lefejezését. Az új jegyző vélhetően Baranyi iránymutatása alapján ezt hajtotta végre" – mondta a Metropolnak Gyurákovics Andrea. A ferencvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint Baranyinak az új jegyzőre csak emiatt volt szüksége.

Torzsa Sándor, az MSZP-DK frakcióvezetője erről az időszakról közösségi oldalán így beszélt: 

Több tucat olyan kollégát rúgtak ki, lehetetlenítettek el és tettek tönkre akkor, akik évtizedek óta a Ferencvárosi Önkormányzatnál dolgoztak, kitüntetéseket, jutalmakat kaptak a munkájukért. Voltak köztük nyugdíj előtt állók, sokgyerekesek. Csak azért, ahogy az egyik képviselő fogalmazott a 9TV-ben, megteremtsék a „politikai kontrollt” a hivatal felett. A szakértelmet tehát felváltotta a mindenek feletti lojalitás Baranyihoz

 – részletezte. Hozzátette: "Majd utána elkezdték lefejezni a cégvezetőket. Egy Németországban tapasztalatot szerzett köztisztasági szakembert cseréltek egy pártos hátterű plakátátragasztóra, az egészségügyi intézményünk élére megválasztottak egy olyan vezetőt, aki konkrétan egy hónap után megbukott. Ezek után távozott közös megegyezéssel a jegyző és további 14 önkormányzati dolgozó 50 milliós lelépési közpénzzel".

 

Kifizetőhellyé tette Baranyi Ferencvárost


Tavaly már 100 fő fölé emelkedett azoknak a vezetőknek a száma - a polgármesteri hivatalban, intézményeiben és cégeiben-, akik egymillió forintnál többet tesznek zsebre havonta. 

Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint Baranyi (középen) pozícióosztással erősítené magát a baloldalon ahelyett, hogy valódi szakembereket fizetne meg a kerületiek pénzéből / Forrás: Facebook


Azoknak a bukott, pártpolitikai kádereknek a nevét itt találod, akiket az elmúlt években Baranyi maga mellé vett és bársonyszékbe ültetett. Míg a kutyákkal politizáló polgármester többek szerint baloldali kifizetőhelyet csinált Ferencvárosból, addig a kerületi intézményvezetők pályázatait -a bírálói szerint-, addig variálja, amíg nem a neki tetsző jelentkező nyeri el azokat. Az egészségügyi szakszolgálat vezetőjének kinevezése például igazi szappanoperává vált. Korábban annak a gyerekjóléti intézményvezetőnek a személye kavart nagy vihart, aki hónapokon át nem vizsgált ki egy gyerekbántalmazási gyanút, és rosszabb szakmai tapasztalattal rendelkezett, mint versenytársa, mégis megkapta Baranyitól a kinevezést. Ráadásul tendencia, hogy a ferencvárosi személyügyi pályázatokon alig lézeng jelentkező, Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint azért, mert általánosságban politikai célokra használja Baranyi az alkalmazottakat, aminek már híre van...
 

Durván takarékon „működik” a kerület


Mindeközben pedig akkora a zűr a működési problémák miatt, hogy a fejlesztéseket sem tudja megkezdeni Ferencváros. A 2026-os kerületi költségvetésből például Torzsa Sándor baloldali politikus szerint kiderül, hogy a 2024-ről és 2025-ről maradó, 10,6 milliárd forintnyi fejlesztést, felújítást nem tud megkezdeni az önkormányzat. 

"Hogy világos legyen: nem pénzhiány miatt - a tavalyi záró főösszegünk ugyanis 60 milliárd Ft felett volt-, hanem a (nem) működésből eredő gondok miatt" - hangsúlyozta.
És, hogy mindez ne legyen elég, míg általában az önkormányzati vezetők az év elején a tervekről és az elképzeléseikről beszélnek, addig Baranyiék azt ecsetelték Torzsa szerint, hogy melyik beruházás ment félre, mit nem sikerült megcsinálni.

Baranyi a 2026-os költségvetés vitájában megpróbálta viccesre venni a helyzetet, és megjegyezte az alpolgármesterének: „hát elég keveset mondtunk a fejlesztésekről, nem baj, majd írunk belőle valamit. Azóta sem írtak

– tájékoztatott. Hozzátette: "A képviselő-testületi ülésen rákérdeztem a városfejlesztő cégünk vezetőjénél egy évek óta befejezetlen bérházra, amire az önkormányzat már 86 millió forintot elköltött. A válaszában azt mondta, hogy 'hát ezek a tervek mennek a kukába'.
A ferencvárosi MSZP-DK frakcióvezetője azt is elmondta, hogy a városvezetői oldal ezen a mondaton kedélyes röhögésbe kezdett. Meg is jegyezte, hogy nem érti, mi olyan vicces azon, hogy 86 milliónyi befejezetlen beruházás megy a kukába…
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu