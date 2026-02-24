Újabb összeomlás a Bakáts téren: 50 millióba fájt Baranyi Krisztina felelőtlen húzása

Nagy zűr van Ferencvárosban, mondhatni év elején összeomlott az önkormányzat „látszatműködése”. Tendencia már, hogy a fejlesztések pazarló módon végül mégsem valósulnak meg, legutóbb a kerületiek 86 millió forintja landolt így a kukában. Mindeközben a kerület polgármestere, Baranyi Krisztina bukott pártpolitikai kádereket, zűrös alakokat vesz fel maga köré zsíros fizetéssel. Bírálói szerint a polgármester a kerületi intézményvezetők pályázatait is rendre addig csűri-csavarja, amíg nem a neki tetsző eredményt kapja. Az év elei összeomlást például most az generálta, hogy a Baranyi által felelőtlenül alkalmazott új jegyző közös megegyezéssel, váratlan gyorsasággal lelépett, 14 másik önkormányzati dolgozóval együtt.

Baranyi Krisztina már egyszer megpróbált minidiktatúrát építeni, most úgy fest neki futott még egyszer / Fotó:FB

Mint megtudtuk, a jegyzőn kívül elmentek irodavezetők, csoportvezetők és ügyintézők is. Gyurákovics Andrea az üggyel kapcsolatban a Metropolnak nyilatkozott.

Gyurákovics Andrea, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint Baranyi áldozatként tüntetné fel magát, miközben minden felelősség őt terheli / Fotó: Gy.A.

Egy éjszaka leforgása alatt és szép végkielégítéssel távoztak, hivatalosan mostanáig tisztázatlan okok miatt. Egyértelmű, hogy Baranyit terheli a felelősség, hiszen annyira ragaszkodott az új jegyző személyéhez, hogy korábban annak ellenére alkalmazta, hogy köztudottan eljárás zajlott ellene. A polgármesterasszony újabb malőrje „potom” 50 milliójába került Ferencvárosnak, ugyanis annyi végkielégítéssel léptek le

– részletezte a helyi Fidesz-KDNP frakcióvezetője.



Durva részletek: Baranyi „politikai kontrollt” akart a hivatalban

Először is Baranyi Krisztina lecserélte a korábbi képviselőit, az újak feladata láthatóan a döntéshozatalban való bólogatás. Aztán a polgármester „nyugdíjazta” a korábbi jegyzőt.

"A korábbi jegyző szakmai szempontok okán, nem lett volna hajlandó végrehajtani a hivatal teljes lefejezését. Az új jegyző vélhetően Baranyi iránymutatása alapján ezt hajtotta végre" – mondta a Metropolnak Gyurákovics Andrea. A ferencvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint Baranyinak az új jegyzőre csak emiatt volt szüksége.

Torzsa Sándor, az MSZP-DK frakcióvezetője erről az időszakról közösségi oldalán így beszélt:

Több tucat olyan kollégát rúgtak ki, lehetetlenítettek el és tettek tönkre akkor, akik évtizedek óta a Ferencvárosi Önkormányzatnál dolgoztak, kitüntetéseket, jutalmakat kaptak a munkájukért. Voltak köztük nyugdíj előtt állók, sokgyerekesek. Csak azért, ahogy az egyik képviselő fogalmazott a 9TV-ben, megteremtsék a „politikai kontrollt” a hivatal felett. A szakértelmet tehát felváltotta a mindenek feletti lojalitás Baranyihoz

– részletezte. Hozzátette: "Majd utána elkezdték lefejezni a cégvezetőket. Egy Németországban tapasztalatot szerzett köztisztasági szakembert cseréltek egy pártos hátterű plakátátragasztóra, az egészségügyi intézményünk élére megválasztottak egy olyan vezetőt, aki konkrétan egy hónap után megbukott. Ezek után távozott közös megegyezéssel a jegyző és további 14 önkormányzati dolgozó 50 milliós lelépési közpénzzel".