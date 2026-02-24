Újabb összeomlás a Bakáts téren: 50 millióba fájt Baranyi Krisztina felelőtlen húzása
Egyetlen éjszaka leforgása alatt lécelt le végkielégítéssel a zsebében Baranyi Krisztina minidiktatúrájának jegyzője, de további 14 ember is felállt. Az önkormányzat hemzseg a volt pártpolitikai káderektől, a kerület pedig alig-alig működik, de nem a pénzhiány miatt.
Nagy zűr van Ferencvárosban, mondhatni év elején összeomlott az önkormányzat „látszatműködése”. Tendencia már, hogy a fejlesztések pazarló módon végül mégsem valósulnak meg, legutóbb a kerületiek 86 millió forintja landolt így a kukában. Mindeközben a kerület polgármestere, Baranyi Krisztina bukott pártpolitikai kádereket, zűrös alakokat vesz fel maga köré zsíros fizetéssel. Bírálói szerint a polgármester a kerületi intézményvezetők pályázatait is rendre addig csűri-csavarja, amíg nem a neki tetsző eredményt kapja. Az év elei összeomlást például most az generálta, hogy a Baranyi által felelőtlenül alkalmazott új jegyző közös megegyezéssel, váratlan gyorsasággal lelépett, 14 másik önkormányzati dolgozóval együtt.
Mint megtudtuk, a jegyzőn kívül elmentek irodavezetők, csoportvezetők és ügyintézők is. Gyurákovics Andrea az üggyel kapcsolatban a Metropolnak nyilatkozott.
Egy éjszaka leforgása alatt és szép végkielégítéssel távoztak, hivatalosan mostanáig tisztázatlan okok miatt. Egyértelmű, hogy Baranyit terheli a felelősség, hiszen annyira ragaszkodott az új jegyző személyéhez, hogy korábban annak ellenére alkalmazta, hogy köztudottan eljárás zajlott ellene. A polgármesterasszony újabb malőrje „potom” 50 milliójába került Ferencvárosnak, ugyanis annyi végkielégítéssel léptek le
– részletezte a helyi Fidesz-KDNP frakcióvezetője.
Durva részletek: Baranyi „politikai kontrollt” akart a hivatalban
Először is Baranyi Krisztina lecserélte a korábbi képviselőit, az újak feladata láthatóan a döntéshozatalban való bólogatás. Aztán a polgármester „nyugdíjazta” a korábbi jegyzőt.
"A korábbi jegyző szakmai szempontok okán, nem lett volna hajlandó végrehajtani a hivatal teljes lefejezését. Az új jegyző vélhetően Baranyi iránymutatása alapján ezt hajtotta végre" – mondta a Metropolnak Gyurákovics Andrea. A ferencvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint Baranyinak az új jegyzőre csak emiatt volt szüksége.
Torzsa Sándor, az MSZP-DK frakcióvezetője erről az időszakról közösségi oldalán így beszélt:
Több tucat olyan kollégát rúgtak ki, lehetetlenítettek el és tettek tönkre akkor, akik évtizedek óta a Ferencvárosi Önkormányzatnál dolgoztak, kitüntetéseket, jutalmakat kaptak a munkájukért. Voltak köztük nyugdíj előtt állók, sokgyerekesek. Csak azért, ahogy az egyik képviselő fogalmazott a 9TV-ben, megteremtsék a „politikai kontrollt” a hivatal felett. A szakértelmet tehát felváltotta a mindenek feletti lojalitás Baranyihoz
– részletezte. Hozzátette: "Majd utána elkezdték lefejezni a cégvezetőket. Egy Németországban tapasztalatot szerzett köztisztasági szakembert cseréltek egy pártos hátterű plakátátragasztóra, az egészségügyi intézményünk élére megválasztottak egy olyan vezetőt, aki konkrétan egy hónap után megbukott. Ezek után távozott közös megegyezéssel a jegyző és további 14 önkormányzati dolgozó 50 milliós lelépési közpénzzel".
Kifizetőhellyé tette Baranyi Ferencvárost
Tavaly már 100 fő fölé emelkedett azoknak a vezetőknek a száma - a polgármesteri hivatalban, intézményeiben és cégeiben-, akik egymillió forintnál többet tesznek zsebre havonta.
Azoknak a bukott, pártpolitikai kádereknek a nevét itt találod, akiket az elmúlt években Baranyi maga mellé vett és bársonyszékbe ültetett. Míg a kutyákkal politizáló polgármester többek szerint baloldali kifizetőhelyet csinált Ferencvárosból, addig a kerületi intézményvezetők pályázatait -a bírálói szerint-, addig variálja, amíg nem a neki tetsző jelentkező nyeri el azokat. Az egészségügyi szakszolgálat vezetőjének kinevezése például igazi szappanoperává vált. Korábban annak a gyerekjóléti intézményvezetőnek a személye kavart nagy vihart, aki hónapokon át nem vizsgált ki egy gyerekbántalmazási gyanút, és rosszabb szakmai tapasztalattal rendelkezett, mint versenytársa, mégis megkapta Baranyitól a kinevezést. Ráadásul tendencia, hogy a ferencvárosi személyügyi pályázatokon alig lézeng jelentkező, Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint azért, mert általánosságban politikai célokra használja Baranyi az alkalmazottakat, aminek már híre van...
Durván takarékon „működik” a kerület
Mindeközben pedig akkora a zűr a működési problémák miatt, hogy a fejlesztéseket sem tudja megkezdeni Ferencváros. A 2026-os kerületi költségvetésből például Torzsa Sándor baloldali politikus szerint kiderül, hogy a 2024-ről és 2025-ről maradó, 10,6 milliárd forintnyi fejlesztést, felújítást nem tud megkezdeni az önkormányzat.
"Hogy világos legyen: nem pénzhiány miatt - a tavalyi záró főösszegünk ugyanis 60 milliárd Ft felett volt-, hanem a (nem) működésből eredő gondok miatt" - hangsúlyozta.
És, hogy mindez ne legyen elég, míg általában az önkormányzati vezetők az év elején a tervekről és az elképzeléseikről beszélnek, addig Baranyiék azt ecsetelték Torzsa szerint, hogy melyik beruházás ment félre, mit nem sikerült megcsinálni.
Baranyi a 2026-os költségvetés vitájában megpróbálta viccesre venni a helyzetet, és megjegyezte az alpolgármesterének: „hát elég keveset mondtunk a fejlesztésekről, nem baj, majd írunk belőle valamit. Azóta sem írtak
– tájékoztatott. Hozzátette: "A képviselő-testületi ülésen rákérdeztem a városfejlesztő cégünk vezetőjénél egy évek óta befejezetlen bérházra, amire az önkormányzat már 86 millió forintot elköltött. A válaszában azt mondta, hogy 'hát ezek a tervek mennek a kukába'."
A ferencvárosi MSZP-DK frakcióvezetője azt is elmondta, hogy a városvezetői oldal ezen a mondaton kedélyes röhögésbe kezdett. Meg is jegyezte, hogy nem érti, mi olyan vicces azon, hogy 86 milliónyi befejezetlen beruházás megy a kukába…
