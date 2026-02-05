Most jött: brutális balesettel indult a reggel Kőbányán

Már korán reggel volt dolguk a tűzoltóknak, miután összeütközött két gépkocsi a X. kerületi Kápolna utcában, a Martinovics térnél.

Információk szerint az egyik jármű kereke kitört a karambol következtében. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki, amelyet a fővárosi hivatásos tűzoltók szüntetnek meg - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.