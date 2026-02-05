Most jött: brutális balesettel indult a reggel Kőbányán
A karambol következtében az egyik autó kereke kitörött. Durva baleset történt Kőbányán.
Már korán reggel volt dolguk a tűzoltóknak, miután összeütközött két gépkocsi a X. kerületi Kápolna utcában, a Martinovics térnél.
Információk szerint az egyik jármű kereke kitört a karambol következtében. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki, amelyet a fővárosi hivatásos tűzoltók szüntetnek meg - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre