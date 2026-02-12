Autóbalesete miatt elvesztette nyelvtudását a 19 éves fiatal: „Úgy éreztem magam, mint egy idegen”

Sokkoló következménye lett a 19 éves Ellis Pears autóbalesetének. A 19 éves fiatal ugyanis agyrázkódást szenvedett, ami miatt átmenetileg elvesztette walesi nyelvtudását. Ez pedig azt eredményezte, hogy az egyetemen nem tudott teljesíteni, elszigetelődött a barátaitól és szorongás, agyi köd alakult ki nála. Mindezt azért, mert egy sáros vidéki úton elvesztette irányítását autója felett, ami miatt az az oldalára borult.

Autóbalesete miatt elvesztette nyelvtudását. Fotó: Illusztráció: pexels.com

Autóbalesete miatt elvesztette nyelvtudását

Ellis habár angol anyanyelvű, mindig is folyékonyan beszélt walesiül, ami miatt walesi tannyelvű iskolába járt. Épp ezért, miután agyrázkódását követően nem értette tanképzésének egy részét, továbbá sok évfolyamtársa csak részben beszélt angolul, nehezen tudta követni a tanulmányait és a társasági életét is.

Idővel azonban szerencsére, ahogy javult a mentális állapota a walesi nyelvtudása is visszatért, és ma már ismét egyetemi szinten beszéli a nyelvet. Pánikrohamai pedig már jellemzően csak akkor jelentkeznek, ha autóbalesetet lát.

Úgy éreztem magam, mint egy idegen egy másik országban, mert nem értettem az embereket magam körül. Sokan nem tudnak itt angolul, így engem sem értettek. A szobámban maradtam és négy hétig nem jártam előadásokra. A lakótársaim ugyan körülvettek, de nem értettem, mit mondanak. Azelőtt képes voltam egyetemi esszéket írni az emberi jogi törvényekről, aztán odáig jutottam, hogy egy Lego-készletet sem tudtam összerakni

- emlékezett vissza Ellis, aki 2024-ben szenvedett súlyos balesetet - írja a Mirror.