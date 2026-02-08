Drámai fordulat: Az amnézia után újra beleszeretett, most mégis elhagyta

Amnéziás lett a balesetben, de végül egymásra találtak. Mi ez, ha nem igaz szerelem? Végül mégis külön folytatták.

Felépült, majd elhagyta párját az amnéziás férfi

2022. szeptember 6-án Cody Bryant egy súlyos robogóbalesetet szenvedett egy ibizai nyaralás során, Spanyolország partjainál. Öt napig kómában volt, mielőtt családja vissza tudta szállíttatni az Egyesült Államokba kezelésre.

Kezdetekben azt sem tudták, hogy életben maradok-e, és ha igen, akkor sem voltak biztosak benne, hogy nem vegetatív állapotban ébredek fel

– mondta most a 37 éves Bryant.

Kaliforniában, egy rehabilitációs intézményben Bryant újra felvette a kapcsolatot szerelmével, Haley Woloshennel, ám az agysérülés miatt teljesen elfelejtette rövid, de szenvedélyes kapcsolatukat.

Láttam az üzeneteket, amiket Haleynek küldtem, és csak annyit gondoltam: Hűha, ezek szerint nagyon tetszhetett ez a lány

– mesélte.

Végül elhagyta párját az amnéziás férfi

És valóban így volt: viharos románcuk 2022 augusztusában kezdődött Hawaiin, miután egy bárban összefutottak, és véletlenül rájöttek, hogy ugyanabban a városban élnek. Amikor a nyaralásuk után visszatért az Egyesült Államokba, és a dolgok épp kezdtek komolyra fordulni, Bryant megsérült, és Woloshen számára úgy tűnt, mintha egyszerűen felszívódott volna. Csak napokkal később derült ki az igazság.

A páros elkezdte dokumentálni szokatlan szerelmi történetét a közösségi médiában, majd a sajtóban is. Bryant elmondása szerint mindent megtettek a kapcsolatért, végül azonban 2025 februárjában békésen szakítottak. Barátok maradtak.

Ahogy az életünk alakult, rájöttünk, hogy nem teljesen egyeznek az elképzeléseink a jövőről. De nagyon hálás vagyok az együtt töltött időért, és azt hiszem, ő is ugyanígy érez.

Habár ez a filmbe illő szerelem végül zátonyra futott, Cody legalább az életét tudta rendezni. Képes volt felépülni, most már az élete csupán az új kalandok hajszolásáról szól.

A People értesülései szerint imád hegyet mászni, de még jótékonysági tornákat is szervezett. Mesebeli történetét innentől egyedül írja tovább.